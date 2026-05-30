【星座×血液型】危険な異性に捕まって……「都合のいい関係になりがちな女性」とは？　占い師のアドバイス付き＜第7〜10位＞

恋愛になるとつい「都合のいい関係で終わってしまう」という女性も少なくありません。「いつも気づけば都合よく扱われてしまう…」と感じる方は、星座や血液型から自分の「性格・恋愛傾向」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

今回は、「都合のいい関係になりがちな女性」を、血液型×星座の組み合わせでランキング形式にてご紹介します。

■都合のいい関係になりがちな女性をランキング形式で紹介

ここでは、「都合のいい関係になりがちな女性」を、星座×血液型別にランキング形式で紹介します。

◇第7位 8月生まれ×AB型

しっかり者に見えて、実はとてもロマンチスト。情熱的で母性も豊かなため、ついダメンズを育ててしまうこともあります。どれだけ彼のことが好きでも、尽くしすぎには少し注意してください。

◇第8位 7月生まれ×O型

恋をすると真っ直ぐで、駆け引きができないタイプ。誠実な人と出会えたらいいのですが、危険な異性に捕まるといいように利用される可能性が高いです。口の上手い男性には、警戒心を持った方がいいでしょう。

◇第9位 7月生まれ×A型

7月生まれ×A型は、恋をすると真面目です。ただ、その健気な性格が、悪い異性に捕まると利用されてしまうので注意が必要です。彼からのお誘いには、何でも応じすぎないことも大切です。

◇第10位 8月生まれ×O型

前向きで太陽のように明るい8月生まれ×O型ですが、お人よしな一面も。悲しいエピソードを持つ人の話を聞くと、思わず一緒に涙ぐんでしまうこともあるほどです。ただ、その優しさを「悪い男性」に利用されてしまう可能性もあるため、出会いの場では少しだけ注意が必要です。

■悪い男性に遊ばれないために

男性に遊ばれたり、都合よく扱われたりしてしまう女性は、押しに弱かったり、自分の意見を我慢したりしてしまう傾向があります。

自分の気持ちを飲み込んでばかりいると、ますます都合よく扱われてしまうので注意が必要です。ここぞという場面では、自分の意見をしっかり伝えることも忘れないでください。

（みくまゆたん）

※画像はイメージです

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（みくまゆたん）

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