【星座×血液型】悪気はないのに……「都合のいい関係になりがちな女性」とは？　占い師のアドバイス付き＜第1〜3位＞

恋愛になるとつい「都合のいい関係で終わってしまう」という女性も少なくありません。「いつも気づけば都合よく扱われてしまう…」と感じる方は、星座や血液型から自分の「性格・恋愛傾向」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

今回は、「都合のいい関係になりがちな女性」を、血液型×星座の組み合わせでランキング形式にてご紹介します。

■都合のいい関係になりがちな女性をランキング形式で紹介

ここでは、「都合のいい関係になりがちな女性」を、星座×血液型別にランキング形式で紹介します。

◇第1位 6月生まれ×A型

真面目で人当たりがいい6月生まれ×A型ですが、優柔不断で人からの誘いを断るのが苦手なケースも。相手の押しに弱く、情に流されやすいため、気づけばずるずる「都合のいい関係」になってしまう恐れも……。恋愛がはじまった時は、「自分の意志」を相手に伝えることも忘れずに。

◇第2位 4月生まれ×O型

好きになった相手のことを追いかけてしまうタイプのため、恋人が「ドンピシャのタイプ」である場合、相手の言いなりになってしまうケースも。どんなに相手がタイプでも、自分の意見をしっかり伝えるよう心がけてください。

◇第3位 9月生まれ×A型

真面目で従順なので、悪い男に捕まるといいように使われてしまう恐れも。交際相手を探す際には、口の上手い人はなるべく避けるのが得策。真面目な人を選べば、長く安定した関係を築けるはず。

■悪い男性に遊ばれないために

男性に遊ばれたり、都合よく扱われたりしてしまう女性は、押しに弱かったり、自分の意見を我慢したりしてしまう傾向があります。

自分の気持ちを飲み込んでばかりいると、ますます都合よく扱われてしまうので注意が必要です。ここぞという場面では、自分の意見をしっかり伝えることも忘れないでください。

（みくまゆたん）

※画像はイメージです

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（みくまゆたん）

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