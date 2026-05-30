【星座×血液型】尽くしすぎてしまって……「都合のいい関係になりがちな女性」とは？　占い師のアドバイス付き＜第4〜6位＞

恋愛になるとつい「都合のいい関係で終わってしまう」という女性も少なくありません。「いつも気づけば都合よく扱われてしまう…」と感じる方は、星座や血液型から自分の「性格・恋愛傾向」をチェックしてみてはいかがでしょうか。

今回は、「都合のいい関係になりがちな女性」を、血液型×星座の組み合わせでランキング形式にてご紹介します。

■都合のいい関係になりがちな女性をランキング形式で紹介

ここでは、「都合のいい関係になりがちな女性」を、星座×血液型別にランキング形式で紹介します。

◇第4位 2月生まれ×B型

ロマンチストで、口が上手く聡明な男性に惹かれがちなタイプ。自分より賢い相手と交際すると、ついリードされすぎてしまい都合よく扱われてしまう可能性もあります。そんな時こそ、自分の意見をしっかり伝える意識を持つことが大切です。

◇第5位 4月生まれ×A型

一途で、好きな人ができると、その人のためにとことん尽くします。悪い人に捕まるといいように使われてしまうので、注意が必要です。恋人を探す時は、その人が「本当に信頼できるか」など、しっかり吟味することを忘れずに。

◇第6位 1月生まれ×B型

寂しがり屋な一面があり、好きな人ができると甘えん坊になるタイプ。その優しさや甘えを悪い異性に利用されてしまう恐れもあるため、相手選びには少しだけ注意が必要です。

■悪い男性に遊ばれないために

男性に遊ばれたり、都合よく扱われたりしてしまう女性は、押しに弱かったり、自分の意見を我慢したりしてしまう傾向があります。

自分の気持ちを飲み込んでばかりいると、ますます都合よく扱われてしまうので注意が必要です。ここぞという場面では、自分の意見をしっかり伝えることも忘れないでください。

（みくまゆたん）

※画像はイメージです

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（みくまゆたん）

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