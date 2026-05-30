リアルすぎて人間疑惑も、小鵬集団CEO「ロボットの創業難度は自動車の20-100倍」―中国メディア

中国メディアの界面新聞は27日、小鵬集団（小鵬汽車）の何小鵬（ホー・シャオペン）会長兼最高経営責任者（CEO）が「ロボットの創業難度は自動車をはるかに上回る」と語ったことを伝えた。

何氏は対談番組「未竟之約」の中で「ロボット分野は自動車業界と大きく異なる」と言及。ロボット事業に取り組む中で数多くの壁にぶつかってきたことに触れた上で、「ロボットの創業難度は自動車をはるかに上回る。恐らく20〜100倍だ」と語った。

小鵬は中国の新興電気自動車（EV）メーカーで、近年ロボット事業に参入。2025年11月に発表した人型ロボットにはあまりにもリアルな姿から「中に人が入っているんじゃないか」との声が上がった。

一方、新浪科技によると、小鵬は最近、ロボット量産動員大会を開催した。参加した従業員は自動車、動力、製造、テスト、汎用AI（人工知能）など多数の部門の約1000人。同大会の開催は小鵬のロボット事業が量産化に向けたラストスパート段階に本格的に入ったことを示すという。

何氏は4月、北京モーターショーの会場で「26年末にロボットの量産を実現する計画だ」と表明していた。（翻訳・編集/野谷）