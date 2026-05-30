プロ野球のファーム・リーグは30日、ナイターを含めて交流戦7試合が行われた。

巨人は阪神戦（ジャイアンツタウン）で先発全員の15安打を放って10―4。ドラフト4位・皆川（中大）が3安打2打点、リチャードが3安打1打点、山瀬が2安打1打点をマークした。先発・マタは5回5安打5奪三振4失点（自責3）で2勝目（2敗）。阪神先発・茨木は5回11安打8失点（自責4）で2敗目（2勝）。糸原が2安打1打点。

ヤクルトはハヤテ戦（戸田）に7―2。先発・青柳が5回6安打1失点で2勝目（3敗）を挙げた。モイセエフ、育成選手の中川、育成選手の沢野が2安打2打点。ハヤテ先発・佐藤宏は5回7安打5失点で地区ワーストの7敗目（2勝）。平尾が2安打1打点、野口が2安打。

ロッテは広島戦（茂原）に1―0でサヨナラ勝ち。9回1死三塁で代打・角中がサヨナラの右前適時打を放った。育成選手の山崎が2安打。先発・河村が6回5安打6奪三振無失点で、4番手・宮崎颯が1回1安打2奪三振無失点で2勝目。広島先発・佐藤柳は8回5安打無失点。田村が2安打。

楽天は中日戦（ナゴヤ）に4―4。先発・前田健が6回1/3を4安打3失点で3勝目（1敗）を挙げた。石原、ドラフト3位・繁永（中大）が2安打。中日先発・涌井は5回6安打3失点（自責2）。岡林が4回に1号ソロ。

オリックスは日本ハム戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に2―1で逆転勝ち。育成ドラフト1位・三方（BC・栃木・栃木）が初回に逆転の3号2ランを放った。ともに育成選手の河野、清水が2安打をマーク。先発・宮国は7回3安打8奪三振1失点で5勝目（1敗）。日本ハムは1番・吉田が初回に先頭打者本塁打となる4号ソロ。先発・山崎は5回4安打5奪三振2失点で1敗目（1セーブ）を喫した。

オイシックスはDeNA戦（長岡）に延長10回、5―4でサヨナラ勝ち。延長10回に途中出場の小西がサヨナラの右犠飛を放った。先発・石田は6回2安打1失点（自責0）で、5番手・安城が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。DeNAは井上絢が7回の2号ソロなど2安打2打点、九鬼が7回の1号2ランなど3安打。先発・藤浪は5回3安打2失点（自責0）だった。