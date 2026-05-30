元楽天監督の平石洋介氏（46）が、30日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、母校・PL学園にまつわるエピソードを明かした。

82人のプロ野球選手を生んだ超名門で、番組にはOB7人が登場。平石氏は98年、控え選手ながら主将を務め、3年時には選抜高校野球大会で4強を経験した。

そんな平石氏も、入学当初に困惑した出来事があったという。「PL用語って言うんですかね？“顔か？”って」。先輩に指摘された時の表現だという。正解は「お前、不満を顔に出しているのか？」という意味。ひな壇を埋めたPL学園OBたちも、聞き覚えがあるようで、一斉にうなずいた。

「僕ら最初、入った時に分からなくて」と平石氏。ある日、同級生が先輩に「顔か？」と言われたという。

「僕らの同級生で、元々ブスっとしている顔のやつがいたんですけど、そいつがミーティングの時に“お前、顔か？”って言われて何のことか分からなくて。そいつ、意味分からんから、満面の笑みで“はい！”って言ったら、愛のムチがですね…」。平石氏はそのミーティング後、先輩に「顔か？」の意味を聞いたという。

すると、片岡篤史氏は「先輩に頼まれた時、嫌な顔ができなくて、全て“はい！”って、何とも言えない顔で答えないといけない」と説明。MCの「ダウンタウン」浜田雅功が「笑顔じゃないとダメってこと？」と尋ねると、一同が「笑顔はダメです」と返答。浜田は「ややこしいな！」とツッコミを入れていた。

また片岡氏からは、先輩に指摘を受けた際の、もう一つの注意事項を明かした。「顔（に出すの）は絶対にアカンから、“分かりました！”って言って、くるっと回って（きびすを返して）用事に行くじゃないですか？その時に先輩に、“おい、コラ！背中！”って言われる」。不満が背中から感じた際にも注意されるといい、スタジオは大笑い。ひな壇からは「ありました！ありました！」といった声が上がっていた。