MLB・ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間31日のフィリーズ戦に先発登板予定です。

今季はここまで9試合に先発登板し、3勝3敗で防御率4.93。前回登板24日のブリュワーズ戦では初回から自らのエラーも絡み3点を失うも、その後は好投を披露。2回2アウトから5回までは10人連続アウトを奪うなど尻上がりに調子を上げ、5回3失点(2自責点)で自身2連勝を飾っています。

前回から中6日での先発マウンド。30日の試合でメジャートップの22号ホームランを記録したカイル・シュワバー選手擁するフィリーズ打線と対戦します。

日本時間30日の試合前練習では、ゴロを拾って送球する練習をする様子も。前回登板の初回にはピッチャーゴロを1塁へ送球エラーし、失点につながる場面がありました。

対するフィリーズ先発は昨季15勝&216奪三振(ともにナ・リーグ2位)を記録した左腕、ヘスス・ルサルド投手。今季は11試合に先発し4勝4敗、防御率4.38です。直近では26日パドレス戦で6回無失点と好投し勝利投手となりました。

30日のカード初戦、ドジャースは大谷翔平選手の10号本塁打含む計4本のソロホームランで勝利し、現在6連勝中。佐々木投手が勢いそのままにチームを7連勝へと導けるか、試合は日本時間午前11時10分プレーボールです。