１９８３年ミスターシービーと、８９年ウィナーズサークルで２度制したＪＲＡ殿堂入り調教師の松山康久氏が、第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）の出走馬の馬体を１０点満点でジャッジした。

【ロブチェン １０点満点＝１位】

堂々とした、威厳を感じさせる立ち姿。一点を集中して見つめ、凜とした表情。目元は丸く、黒い瞳の中に意思の強さが見られます。良質な筋肉に覆われ、黒光りした被毛はビロードのように薄く滑らかです。肩周辺と腰部はじめ各パーツの筋肉は発達。連動して高い出力を生んでいます。また、ボディーコントロールの利く強い体幹を持っています。

【リアライズシリウス １０点満点＝２位】

光輝く芦毛の馬体は、流線形のスラッとした体形で全身がバネ。四肢は長く、クッションに富んでいます。優しい目元から、人間との親和性の高さがうかがえます。

【アスクエジンバラ ９・５点＝３位タイ】

風貌は百戦錬磨の戦士のよう。伸びのある体形は伸縮性に富んで、しかも芯が一本入っています。肩関節と股関節の可動域は広く、実戦でストライドが伸びるでしょう。

【ゴーイントゥスカイ ９・５点＝３位タイ】

りりしい顔立ちで、覇気を感じさせます。手足の伸びた胴長の体形ですが、バランスが取れたシルエットです。つなぎは長く、スナップの利いた走りが可能です。

【コンジェスタス ９・５点＝３位タイ】

父コントレイルのＤＮＡを継承し、ルックスは端正で、プロポーションは抜群。品があります。メリハリのあるボディーラインは筋溝がはっきりして、鍛錬されている印象です。

【ライヒスアドラー９・５点＝３位タイ】

前方をしっかり見つめる鋭いまなざしに、集中力と意欲が感じられます。名馬と言われた馬に多い左後一白（※）の特長の持ち主。胸囲はあり、心肺機能も高いでしょう。

（※）「さこういっぱく」と読み、左の後脚の下の方だけが白色を帯びている馬のこと。シンボリルドルフ、オルフェーヴルなど名馬に多いと言われる。

《７位以下》

９点 アウダーシア

グリーンエナジー

パントルナイーフ

フォルテアンジェロ

８・５点 エムズビキン

８点 アルトラムス

ジャスティンビスタ

バステール

マテンロウスカイ

７・５点 ショウナンガルフ

メイショウハチコウ

ケントン