KEY TO LIT猪狩蒼弥、バニラアイスの“利きアイス”に自信 メンバーとの外食事情も明かす「当てられますよ！」
■社員vsマニアが激闘『クイズ！ガチ勢』にゲスト出演
5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、5月31日放送のカンテレ・フジテレビ系『クイズ！ガチ勢〜〇〇通グランプリ〜』（後4：05）に出演する。企業×マニアの白熱クイズバトル第2弾で、人気企業の“社員チーム”と、その商品を愛し尽くす“マニアチーム”が知識と情熱で激突。MCは小泉孝太郎、進行は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT
ゲストには、リアルな主婦目線で人気の柳原可奈子と、抜群のトーク力で勢いを増す猪狩を迎え、今回はミスタードーナツ、アイス4社、日高屋が参戦し、見ているだけで食べたくなるクイズが続々と出題される。
最初は、ライバル企業が夢の共演。アイスクリーム大手4社がタッグを組み、1年中アイスを食べるマニアたちと真剣勝負。3種類のバニラアイスを食べ比べる“利きアイス”には、「当てられますよ！」と自信満々の猪狩も参戦。社員チームは、他社のアイスの味まで当てられるのか。
次のブロックは、幅広い世代に人気のドーナツチェーン店「ミスタードーナツ」。レジェンド社員を筆頭にした“最強社員チーム”が、ミスドを愛し尽くす“熱狂マニアチーム”と激突。プライドと情熱をかけたバトルが繰り広げられるなか、難問「孝太郎クイズ」が立ちはだかり、スタジオは大盛り上がりとなる。
最後は、コスパ抜群の中華食堂チェーン「日高屋」。商品開発総責任者でも悩む難問にマニアたちが挑戦。社員も思わず手に汗握る、白熱の対決が繰り広げられるなか、またしても「孝太郎クイズ」が挑戦者たちを悩ませる。
■猪狩蒼弥（KEY TO LIT）コメント
――収録を終えて、印象に残った場面は？
孝太郎クイズですね！あれは見ごたえがあります！そして、マニアの方と社員さんの、外側と内側という違う方向からの“企業愛”のぶつかりが面白かったですね！
――バニラアイスを食べ比べていかがでしたか？
これは難しかったです！言われてみれば違うということは分かるんですけど、難しい！普段そういう風に（食べ比べる前提で）食べていないですからね。
――メンバーとスイーツ食べに行くことは？
ありますよ！最近はあまりないけど、高校生の時はメンバーの岩崎大昇（※崎＝たつさき）とか佐々木大光と一緒にパンケーキ食べに行ったりしていました。スイーツでいうと、ドーナツは好きでミスドはめっちゃ好きですよ！テンション上がりますね！
――今日は中華のブロックもありましたが、中華料理だったら何が好き？
本当に日高屋さん好きなんですよね。チャーハンを絶対に食べます。なんならチャーハン食べたくて、日高屋さんに行く時あります(笑)。
――ご自身でお料理されることは？
あまりしないですねー。外食の方が多いかな。
――メンバーと軽く食べるときはどういうお店に？
油そばとか、昔は牛タンなんかもよく食べていました。天丼とか牛カツも食べてたなぁ。基本的に稽古場の周りにあるお店に行っていましたね。高校生の時は“高校生の感じ”なんで、レッスン終わってみんなでパスタ食べたりとか。わりと、稽古場の近所によく行っていましたよ。
――どんなジャンルのクイズに自信がありますか？
イントロクイズがめっちゃ強いと思います。しかもうちの事務所の曲に縛ったら、めっちゃ聴いているので。好きなんですよね、この事務所の曲が。フジテレビの「ドレミファドン！」では、優勝1回に準優勝1回。ちゃんと強いんです!!
――視聴者に一言お願いします！
おなじみの、しかも我々の暮らしに身近な企業の皆さんのこだわり、びっくりするじゃないですか！こんなこだわりを持って取り組んでいらっしゃるのか！って。これだけ買い手のことを考えてくださって、消費者である我々への愛情を感じられる。そういうところにもぜひ注目していただきたいですし、それを知ってまた商品を食べるとより一層おいしく感じると思うので、ぜひ“見たあとに食べる”ことも含めて楽しんでいただきたいなと思いました！
5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、5月31日放送のカンテレ・フジテレビ系『クイズ！ガチ勢〜〇〇通グランプリ〜』（後4：05）に出演する。企業×マニアの白熱クイズバトル第2弾で、人気企業の“社員チーム”と、その商品を愛し尽くす“マニアチーム”が知識と情熱で激突。MCは小泉孝太郎、進行は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
ゲストには、リアルな主婦目線で人気の柳原可奈子と、抜群のトーク力で勢いを増す猪狩を迎え、今回はミスタードーナツ、アイス4社、日高屋が参戦し、見ているだけで食べたくなるクイズが続々と出題される。
最初は、ライバル企業が夢の共演。アイスクリーム大手4社がタッグを組み、1年中アイスを食べるマニアたちと真剣勝負。3種類のバニラアイスを食べ比べる“利きアイス”には、「当てられますよ！」と自信満々の猪狩も参戦。社員チームは、他社のアイスの味まで当てられるのか。
次のブロックは、幅広い世代に人気のドーナツチェーン店「ミスタードーナツ」。レジェンド社員を筆頭にした“最強社員チーム”が、ミスドを愛し尽くす“熱狂マニアチーム”と激突。プライドと情熱をかけたバトルが繰り広げられるなか、難問「孝太郎クイズ」が立ちはだかり、スタジオは大盛り上がりとなる。
最後は、コスパ抜群の中華食堂チェーン「日高屋」。商品開発総責任者でも悩む難問にマニアたちが挑戦。社員も思わず手に汗握る、白熱の対決が繰り広げられるなか、またしても「孝太郎クイズ」が挑戦者たちを悩ませる。
■猪狩蒼弥（KEY TO LIT）コメント
――収録を終えて、印象に残った場面は？
孝太郎クイズですね！あれは見ごたえがあります！そして、マニアの方と社員さんの、外側と内側という違う方向からの“企業愛”のぶつかりが面白かったですね！
――バニラアイスを食べ比べていかがでしたか？
これは難しかったです！言われてみれば違うということは分かるんですけど、難しい！普段そういう風に（食べ比べる前提で）食べていないですからね。
――メンバーとスイーツ食べに行くことは？
ありますよ！最近はあまりないけど、高校生の時はメンバーの岩崎大昇（※崎＝たつさき）とか佐々木大光と一緒にパンケーキ食べに行ったりしていました。スイーツでいうと、ドーナツは好きでミスドはめっちゃ好きですよ！テンション上がりますね！
――今日は中華のブロックもありましたが、中華料理だったら何が好き？
本当に日高屋さん好きなんですよね。チャーハンを絶対に食べます。なんならチャーハン食べたくて、日高屋さんに行く時あります(笑)。
――ご自身でお料理されることは？
あまりしないですねー。外食の方が多いかな。
――メンバーと軽く食べるときはどういうお店に？
油そばとか、昔は牛タンなんかもよく食べていました。天丼とか牛カツも食べてたなぁ。基本的に稽古場の周りにあるお店に行っていましたね。高校生の時は“高校生の感じ”なんで、レッスン終わってみんなでパスタ食べたりとか。わりと、稽古場の近所によく行っていましたよ。
――どんなジャンルのクイズに自信がありますか？
イントロクイズがめっちゃ強いと思います。しかもうちの事務所の曲に縛ったら、めっちゃ聴いているので。好きなんですよね、この事務所の曲が。フジテレビの「ドレミファドン！」では、優勝1回に準優勝1回。ちゃんと強いんです!!
――視聴者に一言お願いします！
おなじみの、しかも我々の暮らしに身近な企業の皆さんのこだわり、びっくりするじゃないですか！こんなこだわりを持って取り組んでいらっしゃるのか！って。これだけ買い手のことを考えてくださって、消費者である我々への愛情を感じられる。そういうところにもぜひ注目していただきたいですし、それを知ってまた商品を食べるとより一層おいしく感じると思うので、ぜひ“見たあとに食べる”ことも含めて楽しんでいただきたいなと思いました！