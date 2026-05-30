黒部峡谷鉄道（富山県黒部市）は、トロッコ電車の宇奈月―猫又（ねこまた）駅間の開通１００周年を記念して、乗客の愛猫の写真をプリントした「うちの子ねこきっぷ」と缶バッジがプレゼントされる企画を実施している。

募集期間は６月２２日まで。（佐藤伶）

トロッコ電車は能登半島地震による落石の影響を受けて２０２４年４月以降、区間運行が続いていて、９月３０日までの期間は宇奈月―猫又駅間の折り返し運行となっている。

猫又駅は元々、工事関係者の専用駅で一般の乗客は降車できなかったが、全線開通するまでの「限定」として、２４年１０月から開放された。

全国の鉄道で唯一、駅名に「猫」が付くことから、愛猫家を中心に人気を集め、現在は仮設ホームを設置、展望台やフォトスポットも用意されている。

今回の企画では、愛猫の写真などをメールで送ると「きっぷ」と缶バッジが制作され、完成品は６月１日から１か月間、宇奈月駅舎２階の特設コーナーに飾られる。応募者はトロッコ電車乗車時に受け取る流れとなっている。

「きっぷ」（縦６・６センチ、横１７・４センチ）には愛猫の写真や名前が載り、猫又駅限定のスタンプ押印欄がある。缶バッジ（丸形で直径５・５センチ）には制帽をかぶった愛猫の姿と名前が印刷される。

黒部峡谷鉄道の担当者は「１００周年となるプレミアムな企画なので、自分だけの『きっぷ』と缶バッジを作ってほしい。企画をきっかけに多くの人がトロッコ電車に乗ってくれたらうれしい」と話している。

希望者は氏名、住所、電話番号、猫の名前と写真を乗車５日前までに同社にメールで送る。応募は１人１点まで。

詳しくは同社営業企画・広報グループ（０７６５・６２・１８００）まで。