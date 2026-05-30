５月２７日は「ドラクエの日」として知られており、初代ドラゴンクエストが１９８６年のこの日に発売されたことに由来する。「ドラゴンクエストＸＩＩ 夢の彼方へ」の開発中の最新映像が配信され、待ち続けていたファンがＳＮＳなどで歓喜の声を上げた。

さて、今年の日本ダービー（３１日、東京・芝２４００メートル）。競馬の祭典では、ドラクエのゲーム音楽の作曲者、すぎやまこういちさんが制作のファンファーレが鳴り響く。ダービーウィークにナンバリングタイトル（正式な本編）の情報が公開されたことは、きっとサインに違いない。

そうなると１２作目で、１２番に決まったアスクエジンバラ。エジンバラはスコットランドの首都だが、ドラクエ３に登場する地名エジンベアの元ネタと言われており、何やら縁がある馬のようだ。

また、スピンオフ作品「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」の情報も公開され、相手には同作にちなんだ２頭を。まずはタイトルに「４」があることから、４番のアルトラムス。もう一頭はアウダーシアで、ダミアン・レーン騎手は今春の「フローラ」Ｓをラフターラインズで勝っている。かつて結婚論争が巻き起こった登場キャラの名前が入ったレースを勝っていることは強力なサインで、「バッチリがんばれ」とエールを送りたい。

馬連１２から４と９へ。この組み合わせで「かいしんのいちげき」となればいいな。