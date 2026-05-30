©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

2026年3月28日に開業した大井町の新たなランドマーク「大井町トラックス」。JR大井町駅から直結で行ける好立地に、バラエティ豊かなショッピングセンター、特殊シアターで映画が楽しめるシネマコンプレックス、サウナで汗を流してスッキリできる都市型スパなど、1日を通じて遊び尽くせるスポットが充実しています。

「ホテルメトロポリタン 大井町トラックス」があるのは、JR大井町駅西口やトラックス口の目の前にある高層ビル「大井町トラックス ホテル＆レジデンスタワー」の中。入り口は5階にあります。

©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

ホテルのコンセプトは「心躍るやすらぎ」。「自然のやすらぎ」と「旅の好奇心」という2つの軸に基づき、ホテル全体に親しみやすい心地よさと、洗練されたムードを融合させたデザインが施されています。

木の温もりを感じるラウンジは、ホッとくつろげるようなナチュラルなデザインが特徴。ふかふかのソファの前にはエタノール暖炉があり、火の揺らぎを眺めながら心やすらぐひとときを過ごせます。

棚にはトランクや汽車の模型など、冒険心を誘うアイテムが飾られています。なかには、かつて各駅で使用されていた改札鋏（かいさつきょう）の形をまとめた改札鋏跡表も。「旅の好奇心」を刺激するディテールに、自然と心が弾みます。



宿泊すみずみinfo

ほかにも、世界の絶景を集めた写真集などが並ぶ本棚もあります。ラウンジ内であれば自由に読めるので、ぜひ手に取ってみて。





©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

チェックインはレセプションにある自動チェックイン機を使って行いますが、スタッフも24時間常駐しているので安心です。

©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

チェックインの後は、そのまま横にあるカウンター席でウェルカムドリンクをいただけます。メニューはコーヒーやカフェラテ、スタッフが考案したモクテルなど。季節ごとに変わる2種類のドリンクも用意されているので、いろんなフレーバーを楽しんでみてくださいね。



宿泊すみずみinfo

ウェルカムドリンクは15〜20時まで、何杯でも無料。お部屋に持って行くことはできませんが、ラウンジ内ならどこでも楽しめます。

©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

「ホテルメトロポリタン 大井町トラックス」の客室はすべて「森小屋」をイメージしたデザインで、グリーンとウッドを基調に統一されているのが特徴。客室階のエレベーターホールや廊下も、深い森の奥のような落ち着いた雰囲気に包まれています。

客室を案内しているサインは方位磁針をモチーフにしているのだとか。まるで森小屋まで導いてくれているようで、ワクワクしてきました。



宿泊すみずみinfo

客室にあるルームナンバープレートは、ランタンをモチーフにしています。仄暗い廊下をやさしく灯すランタンは、まるで森の奥深くに見つけた目印のよう。

「トラックスビュー・コーナーツイン」（消費税・サービス料込み）2名1室 1泊素泊まり 2万4300円〜／©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

今回宿泊したのは、角部屋の「トラックスビュー・コーナーツイン」。ダークブラウンのウッドとモスグリーンのシックな組み合わせがおしゃれな一室です。

宿泊すみずみinfo

最大3名まで宿泊可能。予約時に申告すれば、事前にエキストラベッドを用意してもらえます。

この客室の最大の魅力は、山手線の車両基地が目の前に広がっていること。奥の線路では京浜東北線、運がよければ寝台列車のサンライズが走る様子も見ることができます。鉄道のダイナミックな景色と、森小屋のような落ち着きが同時に味わえるのは、ここならではの魅力です。



宿泊すみずみinfo

部屋の名前に「トラックスビュー」と付いていれば、このような光景を見ることができます。タイムプラス機能で電車の出入りを撮影する人も多いのだとか。ここでしか撮影できない写真や動画を撮るのも楽しみの一つです。





窓辺にはくつろぐのにぴったりなソファも。座り心地抜群です。

120cm×195cmの広々としたベッドには、硬さが異なる枕が2種類用意されています。ふかふかの寝心地で、ぐっすり眠れました。

©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

ベッドの下にはスーツケースを収納できるスペースがあるので、お部屋を広く使えます。

ベッドの前には大きなテレビも！ 緑の棚の中には冷蔵庫が設置されています。



宿泊すみずみinfo

「旅の好奇心」というテーマを表現するため、トランク風のテレビ台になっています。細かい箇所にもこだわりが詰まっていて、とってもおしゃれ！





引き出しの中には、ポットやカップ、コーヒーなどが。宿泊者が自由に遊べるジェンガなどのおもちゃがあるのもうれしいポイントです。

洗面台は廊下にあります。バスタオルやドライヤー、ヘルスメーターなどはシンクの下に用意されています。



宿泊すみずみinfo

貸し出し備品のなかには、ヘアアイロンやアイロンセットなどもあります。困ったことがあったらフロントに相談してみてください。





アメニティは横の棚に。ヘアブラシや歯ブラシ、スキンケアキットなど必要なものが揃っています。

バスルームは、バスタブと洗い場が別のゆったり設計。バスタブは大人が浸かってもゆとりがあるほど大きいので、旅の疲れをしっかり癒やせます。ハンドシャワーとオーバーヘッドシャワーの2種類があるのもポイントです。

シャンプーやコンディショナー、ボディソープはホテルオリジナルのものが用意されています。華やかな香りに包まれて、バスタイムがますます心地よい時間になりそう。

特にうれしかったのが、アロマ香る入浴剤とバスソルトが2種類用意されていること。お湯を入れ替えても、それぞれで楽しむことができます。

「トラックスビュー・スイート バルコニー付き」（消費税・サービス料込み）2名1室 1泊素泊まり 4万9200円〜／©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

一度は泊まってみたい「トラックスビュー・スイート バルコニー付き」も見学させていただきました。ダークブラウンのウッドをぜいたくに使った天井や壁が洗練された高級感を演出している、特別な一室です。窓からは山手線の車両基地をひとり占めすることができます。

「ダイニングルーム」／©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

ダイニングルームは、美しい光沢の真鍮がアクセントになっていておしゃれです。

宿泊すみずみinfo

「トラックスビュー・スイート バルコニー付き」のダイニングルームには、100インチスクリーンとプロジェクターも用意されています。

「バルコニー」／©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

開放感あふれるバルコニーからは、きらめく都心の夜景や車両基地を一望できちゃいます。お部屋にはコーヒー豆やミルもあるので、美しい街並みを眺めながらコーヒーを楽しむ格別のリラックスタイムが過ごせます。

宿泊すみずみinfo

このお部屋のみ、アルコールドリンクや電子レンジ、トースターなども用意されています。「大井町トラックス」で買ってきた料理を簡単に調理して晩酌を楽しむ、なんて過ごし方も素敵です。



異国情緒あふれるダイニングやバーもチェック

©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

5階にはフレンチビストロダイニングの「The TAILOR YARD MAIN DINING（ざ てーらーやーど めいんだいにんぐ）」があります。レストラン前のエレベーターホールも、モダンな雰囲気で素敵です。

©︎ホテルメトロポリタン 大井町トラックス

目をひくフォントにもこだわりが。高級感あふれるエレベーターホールの雰囲気に合うように、「フーツラ」というハイブランドにも使用されているフォントをセレクトしているのだとか。レンガの壁も相まって、まるで海外の駅舎みたい！



宿泊すみずみinfo

緩やかなカーブを描く天井など、異国情緒あふれるこだわりがいっぱい！ ぜひ、記念撮影も楽しんでくださいね。





©︎Positive dream persons inc.

ソファ席は列車のボックス席をイメージしていたり、車窓風の鏡が飾られていたりと店内はヨーロッパの食堂車のエッセンスが散りばめられています。まるで異国で鉄道旅をしているような気分で食事が楽しめます。

「選べるメインプレートと約50種類のビュッフェ」3000円／©Positive dream persons inc.

宿泊者はここで「世界の朝食を巡る旅」をテーマにしたメインプレートと、約50種類以上の料理をビュッフェ形式で楽しめるモーニングをいただくことができます。

「イングリッシュブレックファスト」／©Positive dream persons inc.

メインプレートは、イギリスの「イングリッシュブレックファースト」をはじめとした3カ国の中から選べます。各国で親しまれているモーニングメニューが味わえるのもうれしいポイントです。

「アフタヌーンティーセット」平日4700円、土日祝5000円／©︎Positive dream persons inc.

一般のお客様も楽しめるメニューの一部もご紹介。 こちらは14〜17時限定の「アフタヌーンティーセット」。自家製デザートと彩り豊かなセイボリーを心ゆくまで堪能することができます。スイーツと一緒にいただけるのは風味豊かなドイツのロンネフェルト紅茶。季節ごとにテーマが変わるので、何度訪れても新しい発見がある特別なメニューです。

「The TRAVELERS HOUSE ROOFTOP BAR 」／©︎Positive dream persons inc.

館内でぜひ行ってみたいのが、26階にあるルーフトップバー「The TRAVELERS HOUSE ROOFTOP BAR（ざ とらべらーずはうす るーふとっぷばー）」。ティキカクテルやクラフトカクテル、スパイスとフルーツをアクセントにしたグリル料理が楽しめるバーで、宿泊者以外でも利用することができます。

©︎Positive dream persons inc.

みどころは、宝石箱をひっくり返したような美しい夜景。ロマンチックなひとときを過ごせそうです。

「ティキカクテル」2000円（税・サービス料込み）／©Positive dream persons inc.

「The TRAVELERS HOUSE ROOFTOP BAR」に訪れたらぜひ味わってみてほしいのが「ティキカクテル」。1930〜40年代のアメリカで生まれたポリネシア文化（ハワイや南太平洋）にインスパイアされたカクテルスタイルで、お店では約10種類のフレーバーを楽しむことができます。

ラムをベースにトロピカルフルーツやスパイス、ハーブなどを複雑に重ねていて、陽気で華やかな見た目とは裏腹に、奥深い味わいが広がる1杯です。

大井町の新たなランドマークの「大井町トラックス」にできた「ホテルメトロポリタン 大井町トラックス」をご紹介しました。東京旅行の拠点としてはもちろん、友人と仕事終わりに「大井町トラックス」で遊んで、そのまま「ホテルメトロポリタン 大井町トラックス」に泊まって夜更かしなんて過ごし方もおすすめ。

車両基地のすぐそばにあるホテルだからこそ見られる特別な景色や、こだわりが詰まった一室で心やすらぐひとときを堪能してみませんか。



■ホテルメトロポリタン 大井町トラックス（ほてるめとろぽりたん おおいまちとらっくす）

住所：東京都品川区広町2-1-3

TEL：03-6903-1122

チェックイン：15時

チェックアウト：11時

料金：1泊素泊まり1室1万3100円〜（消費税・サービス料込）※コンフォートキング

※ご宿泊料金には別途宿泊税を頂戴いたします。

アクセス：JR大井町駅トラックス口直結



▶▶「すみずみ宿泊ルポ」の記事一覧はこちらから！



Photo：ホテルメトロポリタン 大井町トラックス、増田朱音（vivace）

Text：増田朱音（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

