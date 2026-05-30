北海道産小麦数種類を独自の配合でブレンドした「銀将」は、弱い力のこねでも、おいしいパンを作るのに必須であるグルテンが形成されやすいのが特徴です。扱いやすくきちんとこねあげることができるので、生地がうまく発酵し、ふんわり・しっとりとしたお店のようなパンができますよ。国産小麦らしい、香りやうま味がしっかり感じられるのもポイントです。

「銀将」のタンパク質含有量は、外国産小麦の強力粉を上回る12.5〜13.5%。よくある、国産小麦は膨らまない…というお悩みも解決！ 扱いやすいこね上がりで、分割や成型も簡単です。

パン作り初心者さんにこそ試してほしい小麦粉となっています。



材料／「ソフトベーグルサンド」

【ブルーベリーベーグル】3個分✓国産小麦粉…150g✓砂糖…15g✓塩…2.5g✓ドライイースト…2g✓冷凍ブルーベリー…70g✓水…30g（ブルーベリーと合わせて100g）【プレーンベーグル】3個分✓国産小麦粉…150g✓砂糖…15ｇ✓塩…2.5g✓ドライイースト…2g✓水…100ｇ【ケトリング】（茹でる用）✓お湯…1ℓ✓はちみつ…大さじ1【トッピング】✓クリームチーズ…200g✓砂糖…30g✓コンデンスミルク…20g✓バニラエッセンス…少量✓冷凍ブルーベリー…適量✓いちごジャム…適量

【ブルーベリーベーグル】

1. 冷凍ブルーベリーを耐熱容器に入れ、600ｗのレンジで30秒〜1分ほど、完全に解凍されるまで加熱します。フォークで潰したあと水を加えて、合計で100ｇになるようにします。

2. ボウルに国産小麦粉、砂糖、塩、ドライイーストを加え、1.のブルーベリーを入れて混ぜます。

3. ひとまとまりになったら、ボウルから取り出し、よくこねます。

4. 薄い膜が張る程度にこねます。表面がざらざらしていてもOKです。（ここまでの工程をホームベーカリーでこねても）

5. 同じようにプレーンベーグル用の材料もこねて、それぞれ丸め、ビニール袋に入れます、それを一回り大きくなるまで30℃で30分ほど一次発酵させます。発酵器がない場合は、大きめのボウルに40〜45℃のお湯を張り、その上に生地が入ったボウルを重ねて湯煎のようにしてもOK。

6. それぞれ3分割にします。

7. 表面を張るように転がしながら丸め、濡れ布巾をかけて、15分ほど休ませます。（ベンチタイム）

8. 生地を裏返します。

9. 麺棒で丸く伸ばします。

10. 端のほうから、生地を張りながら折りたたみます。

11. ぐるりと一周、土手のように巻き込みます。

12. 中心に穴を開けます。

13. 表の生地を引っ張るように、穴から生地を寄せていきます。

14. 寄せた生地をぐるりと一周つまみ、しっかりと閉じます。

15. 表にかえして形を整え、濡れ布巾をかけて30℃で20分ほど二次発酵させます。

16. オーブンを200℃に余熱します。フライパンに1ℓの湯をわかし、はちみつを入れ、弱火にします。片面30秒ずつ茹でます。

17. 水気を切って、クッキングシートに乗せ、すぐオーブンへ！

18. オーブンを190℃に下げ、15分ほど焼いて完成です。

【クリームチーズサンド】

1. 粗熱が取れたら、ベーグルを横半分に切り、上面は縦に2つに切ります。クリームチーズに砂糖、コンデンスミルク、バニラエッセンスを加えよく混ぜたものを塗り、冷凍ブルーベリーをのせます。

2. 同じくチーズクリームを塗り、いちごジャムをのせます。上にかぶせるベーグルにも薄くチーズクリームを塗るのがポイントです。

3. しっかりと挟んだら、ラップで包んで、冷蔵庫で15分ほど休ませます。

あたためたナイフで、ラップの上からカットして完成です！



手作りパンの撮影ポイント

焼きっぱなしでもかわいいベーグルは立体感を出すために、斜めに立てかけたり、積んでみたりして動きを出すのがポイントです。

ナイフでカットした断面ではなく、ラフに手でちぎったものを撮影するのも手作りパンのもっちりふわふわ感を伝えるのにおすすめです。

ピントはしっかりと断面に合わせて。後ろにベーグルを並べてぼかすと、おしゃれな雰囲気に。

ラップでカットしたままが食べやすいのですが、おしゃれな雰囲気にするなら、断然ベーキングシート！ ベーグルの断面を見せて2つ並べ、両端を折り込んだベーキングシートで包んで、両端をラフにひねって留めます。

ブルーのキッチンクロスを敷けば、さらに涼し気に。かごに入れれば、ピクニックにもぴったり！

見た目も華やかなベーグルサンド、よかったらぜひ作ってみてくださいね。



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photo：kyoko_plus



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