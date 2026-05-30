NBAブルズの河村勇輝選手が後輩を祝福するため秘蔵写真を公開しました。

バスケットボール・Bリーグの年間表彰式『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26』が29日行われ、新人賞にサンロッカーズ渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニア選手が選出されました。

沖縄県出身で23歳のハーパージュニア選手は、181センチ82キロのポイントガード。2023-24シーズンに特別指定選手としてSR渋谷に加入し、2024-25シーズン12月よりチームに合流してプロキャリアをスタート。ルーキーイヤーとなった今シーズンは、B1リーグ戦57試合に出場。そのうち38試合で先発し、1試合平均22分03秒のプレータイムで、6.7得点、2.5リバウンド、4.0アシスト、1.1スティール、3ポイント成功率32.1パーセントの記録を残し、堂々としたプレーを見せました。

ハーパージュニア選手の高校、福岡第一高校＆東海大学の先輩でもある河村選手から祝福のコメントが送られました。「ジュニア、新人賞おめでとう。高校、大学と同じチームで苦楽をともにしてきた仲間であり、弟のような存在であるだけに、本当にうれしいです。高校で初めて会ってからずっと、練習後に一対一をしてほしいと何度も頼まれたことも、本当に懐かしい思い出です。絶対に負けたくないと、何度も何度も挑戦してきた、その気迫のあるディフェンスは必ず将来通用するとその時確信しました」と思い出のエピソードを明かします。

さらに、「これまで積み重ねてきた努力が今回、新人賞という形で報われたこと、本当にうれしく思います。この受賞をきっかけに、さらに大きく羽ばたいていってほしいと願っています！どこまでいっても、謙虚で感謝を忘れずに！本当におめでとう！！」と、祝福の言葉を送りました。

河村選手は自身のInstagramのストーリーズ機能で、ハーパージュニア選手との思い出の写真を投稿。坊主頭で肩を組み合い、ピースサインで笑顔を向ける秘蔵ショットを公開しました。