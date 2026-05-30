お笑いコンビ、よゐこの濱口優（54）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午前1時）にゲスト出演。相方有野晋哉との関係を人気アイドルに重ね合わせた。

浜口は24年12月に34年間所属していた松竹芸能を退所。サンドウィッチマン伊達みきおから「よゐこさんとしてはやってるんですよね？活動は」と質問されると、「もちろんもちろん。やってますよ」と回答。また「会ってるんですか？有野さんとは」と有野について聞かれると、「有野とは大阪で一緒にやっていた番組が終わっちゃったのでそこからは会ってないけど、ついこの間までは会ってました」と報告した。

浜口は個人事務所、有野は松竹芸能に残る形となったが、コンビ継続はお互いの意思で決めており「松竹退所する前に『コンビとしては続けていこうよ』『もちろんや』って話をして」と回想。「だからDOMOTOと一緒のやり方でやっていこうよって」と語った。

DOMOTOも24年に堂本剛が独立、堂本光一はSTARTO ENTERTAINMENTに残留しており、富澤たけしが「いいように言うなあ」と笑うと、伊達も「言いようですからね、全部。言ったもん勝ちですから」。浜口は「どっちが光一君？どっちが剛君？みたいな話はしたんだけど。仲良くやってます」とコンビ仲について語っていた。