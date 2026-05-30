中東紛争の影響で日本のエチレン製造工場の稼働率が過去最低を記録

ホルムズ海峡での海上輸送の停滞が日本の石油および重要な派生品であるナフサの輸入に深刻な影響を与えた結果、日本の4月のエチレン工場稼働率は、比較可能な統計がある中で過去最低を記録しました。

日本石油化学工業協会が5月初めに発表したデータによると、日本の4月のエチレン生産量は28万3500トンで、前年同期から37.1%減少しました。4月のエチレン製造設備稼働率は67.3%に低下し、比較可能なデータがある1996年以降で最低となりました。これは、3月の前回最低値68.8％をさらに下回る数字で、2月は75.7％でした。

日本はエネルギーの輸入依存度が高く、データによると、日本のナフサ供給の約80%は中東地域に依存しています。現在、日本の主要化学企業は国内や中東以外の地域からの調達にシフトしており、その結果、コストが増加し、消費財の小売価格が押し上げられています。

供給不足に直面し、日本政府は既に3月と5月の2回にわたって石油備蓄を放出しています。共同通信社がこのほど発表した世論調査によると、日本人の7割以上がナフサの供給不足に「不安を感じている」ということです。（提供/CGTN Japanese）