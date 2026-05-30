横浜赤レンガ倉庫で『くまのプーさん』イベント開催！ 原作100周年を記念したアフタヌーンティーなど展開
『くまのプーさん』原作100周年を記念したスペシャルイベントが、6月4日（木）から9月末までの期間、神奈川・横浜赤レンガ倉庫にある「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY 横浜赤レンガ倉庫店」で開催される。
【写真】見た目も華やか！ スペシャルメニューの「森の仲間たちのアフタヌーンティーセット」
■豪華な特典も用意
今回ディズニーのカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET」で開催されるのは、『くまのプーさん』の世界観が楽しめる装飾の中で限定メニューが味わえる期間限定のスペシャルイベント。
期間中は、原作100周年記念のスペシャルメニューとして「森の仲間たちのアフタヌーンティーセット」や「のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート」、「森の仲間たちのスムージー」が用意され、アフタヌーンティーを注文すると特典の「オリジナルクリアファイル（全3種）」がランダムで1枚もらえる。
また、店内の一部も『くまのプーさん』デザインの空間に模様替え。物語の中のような世界観でカフェタイムが楽しめるほか、プーさんデザインエリアを利用してメニューを注文した人には「オリジナルパーティーハット（全3種）」がランダムで1個プレゼントされる。
さらに、ギフトショップでは数量限定の「くまのプーさん100周年記念デザインチョコレート缶」をはじめ、『くまのプーさん』グッズを販売予定だ。
なお、メニューは全て“4 STEPS for the FUTURE”をテーマにカロリー、塩分、脂質に配慮した調理法で展開。加えて、キャラクターの世界観やストーリーを反映し“おいしさ”と“楽しさ”を掛け合わせた食体験も提案するという。
【写真】見た目も華やか！ スペシャルメニューの「森の仲間たちのアフタヌーンティーセット」
■豪華な特典も用意
今回ディズニーのカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET」で開催されるのは、『くまのプーさん』の世界観が楽しめる装飾の中で限定メニューが味わえる期間限定のスペシャルイベント。
また、店内の一部も『くまのプーさん』デザインの空間に模様替え。物語の中のような世界観でカフェタイムが楽しめるほか、プーさんデザインエリアを利用してメニューを注文した人には「オリジナルパーティーハット（全3種）」がランダムで1個プレゼントされる。
さらに、ギフトショップでは数量限定の「くまのプーさん100周年記念デザインチョコレート缶」をはじめ、『くまのプーさん』グッズを販売予定だ。
なお、メニューは全て“4 STEPS for the FUTURE”をテーマにカロリー、塩分、脂質に配慮した調理法で展開。加えて、キャラクターの世界観やストーリーを反映し“おいしさ”と“楽しさ”を掛け合わせた食体験も提案するという。