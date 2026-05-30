◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選1回戦 トヨタ自動車13―5ジェイプロジェクト（2026年5月30日 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）

12年連続28度目の本大会出場を狙うトヨタ自動車が18安打13得点の猛攻で初戦に快勝した。「3番・二塁」の佐藤勇基内野手（28）が先制の決勝打を含む3安打1打点。中軸としての役割を果たした。

「初回のチャンスで回ってきて、先制点が欲しい場面だった。追い込まれるまでにいろんな球種を使われましたが、最後に浮いてきた変化球を一発で仕留められたのは良かったです」

初回1死二塁。フルカウントから高めのカーブを振り抜くと、左翼フェンスを直撃する先制の適時二塁打となった。4回の中前打、7回の左前打を合わせて3安打。再現性を高めることをテーマに据える中、「たくさんのピッチャーと対戦しましたが、対応できるケースが多かった。この先、いろんなピッチャーと対戦するので良かったです」とうなずいた。

今年の4月に左ハムストリングスの肉離れを発症。1カ月ほど戦列を離れ、改めて、自身の体と向き合うことの重要性を認識した。「柔軟性や練習後のセルフケアなど、凄く大切にしなきゃいけないと感じました」。長く野球を続ける上で、28歳の右打者にとっては貴重な経験となったに違いない。

2回戦は、6月1日に東海理化と激突。佐藤は「良いピッチャーが投げてくる。対策をしっかりしながら、あと2日、調整します」と見据えた。