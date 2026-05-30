立ち技格闘技「K―1」は30日、「K―1 REVENGE」（31日、後楽園ホール）の前日計量を行った。K―1ワールドGPスーパー・フェザー級暫定王座決定戦3分3R延長1Rは横山朋哉（26＝POWER OF DREAM）は60・0キロ、松山勇汰（22＝ALONZA ABLAZE）は60・0キロで計量をパス。横山は昨年5月に同王座決定戦決勝でレミー・パラ（フランス）にKO負け。当初は王者のパラに横山が挑戦するはずが、パラが3月の試合中に負傷し、欠場が決定。松山との暫定ながら王座決定戦となった。

計量をパスした横山は「1年前の自分の弱さにリベンジして必ず勝ちます。僕が勝ってK―1の思い通りにさせないので楽しみにしててください」とにやり。スペシャルラウンドガールにプロ雀士の岡田彩佳が務めることになった。「あしたはスペシャルラウンドガールが役満ね。役満で勝ちますよ。ラウンドガールの出番があるかわかんなですけど。仲間を信じて勝つだけですけど」と“1発”勝利を誓っていた。

松山は「今回、急きょでチャンスをもらってのでしっかりつかみたい。今回“K―1 REVENGE”というタイトルなんで、横山選手にしっかりリベンジして、ベルト獲ってK―1の顔になりたいと思う」と昨年、横山にKO負けした仕返しともにベルト獲得を狙う。