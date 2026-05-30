元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）が、30日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、母校・PL学園時代のエピソードを語った。

82人のプロ野球選手を生んだ超名門で、番組にはOB7人が登場。3年生のユニホームの洗濯など、1年生が雑用を担っていたことなどが明かされた。

宮本氏によると、1年生は多くの雑用などで、多忙だという。「PL学園って宗教学校なので、お祈りの時間が入ったり、“指導”の時間が入ったり、いろいろあるんで、風呂に入る時間がほぼほぼないんですよ」。消灯は午後10時で、「9時50分くらいに、“1年生、入れ”って言われるんです。（入浴時間は）5分ですよね」と振り返った。

しかし、「もういいや…って時もある」と、入浴をあきらめて就寝してしまう1年生もいたという。「臭いですよ、1年生。2年生になって分かったんです。1年生って臭いんやって」。スタジオには笑いが起きた。

MCの「ダウンタウン」浜田雅功からは「途中でちらっと入った、“指導”って何ですか？」と質問が。宮本氏は「日生学園ですよね？」と、超スパルタ教育で知られた、浜田の出身校を挙げて返していた。