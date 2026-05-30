東京競馬場内のＪＲＡ競馬博物館では５月３０日から、２４日のオークスで歴史的な勝利を挙げたジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）と、ＪＲＡ女性ジョッキーとして史上初のＧ１制覇を達成した今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島良厩舎＝に関連した資料の特別展示が始まった。期間は８月３０日までの３か月間で、入館料は無料。競馬開催日は競馬場への入場料が必要となる。

展示コーナーには、今村騎手がヘルメットに使用した「サイン入り着用帽色」や、管理する寺島良調教師と今村騎手のサイン入りレーシングプログラムなどが飾られている。また、ＪＲＡの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開されているジョッキーカメラの映像も放映されており、大迫力の様子とともに振り返ることができる。

展示初日となった３０日は、朝から多くのファンが来館した。長野県から訪れた４０代の女性は、「（レースは）家で見ていて感動しました。（前走の）忘れな草賞を勝った時から応援していて、今後もこのコンビで元気にいってくれれば」と、感動した表情で展示品に見入っていた。

競馬博物館を運営する公益財団法人・馬事文化財団の前田和泰部長は、「ダービー当日からは馬主服とゼッケンも展示する予定なので、多くの方々に見てもらいたいです。ＳＮＳ（Ｘ）での反響も大きいです」と笑顔。通常では１日約１５００人から２０００人が来館するというが、ダービー当日の３１日は約４０００人の入館者数を見込んでいる。