◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３―１中日（３０日・京セラドーム大阪）

オリックスが接戦を制し、連敗を「２」で止めた。初回、１死二塁で紅林が左越えに決勝２ラン。チームトップの６号アーチに、岸田監督は「初回に点が取れたので、それが大きかった。完璧だったと思います。長打力はもともと持っている選手ですし、チームのトップクラス」と脱帽した。６回は、２死二塁から山中が追加点となる中前適時打。「元々、打撃に自信がある子。黙々と、本当に粛々とやっていた結果が、出ているんじゃないですかね」と称賛した。

投げては、先発・田嶋が６回１失点で２勝目。７回は前日に敗戦投手となった寺西が仕切り直しの快投を見せると、８回以降は椋木、マチャドで逃げ切った。指揮官は「本当にいろんな球種を使いながら、田嶋らしく抑えられた。（寺西は）しっかりとリベンジしてくれた」とうなずいた。

この日は、２０日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で右ふくらはぎに死球を受け、２２日に出場選手登録を抹消された太田が２日連続で試合前練習に参加。最短なら６月２日の巨人戦（東京ドーム）から出場が可能で、岸田監督は「徐々に（状態は）上がってきています」と説明した。