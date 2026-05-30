◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）

巨人の松本剛外野手が今季２度目の３番でスタメン出場。前夜のヒーローは初回１死二塁から左翼線に先制の適時二塁打を放った。

橋上監督代行は初采配となった２６日のソフトバンク戦（東京Ｄ）は吉川を３番起用。翌２７日に坂本を２年ぶりの３番に入れ、坂本は得点につながる貴重な安打を放って起用に応えた。坂本は２８日のソフトバンク戦も３番で二塁打を放って復調を印象づけた。

北海道に移動し２９日の日本ハム３連戦初戦は丸を３番に入れると、初回に先制適時打。これがチームとして２９試合ぶりの３番打者の打点だった。

そして、この日は松本に３番を託すと、初回に適時打。坂本、丸、松本と日替わりのベテラン３番打者がいずれも機能し、結果として起用が的中している。

橋上監督代行は坂本を３番に入れた際に「モチベーションも含めて。状態は良いと打撃コーチも判断してましたので、せっかく使うなら上位で使おうじゃないかということで３番起用になりました」と話していた。

いずれも打率１割台から２割台前半と本来の数字ではないベテランたち心を刺激し、力を引き出すクリーンアップ起用。若手が多い打線の中で、豊富な経験値が輝き、良い味を出している。（片岡 優帆）