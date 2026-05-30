◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

序盤に効果的な攻撃を見せた巨人が、日本ハムに連勝した。３回までに４点を奪って主導権を握ると、今季初登板初先発の西舘勇陽投手は６回無失点で待望の今季初勝利。５月は先制すれば１０連勝となった。

鮮やかな序盤の攻撃だった。初回１死から浦田の安打と二盗で好機を広げ、前日の９番から３番に昇格した松本剛が左翼へ先制二塁打。前日に続き古巣相手に存在感を放った。

２回には驚きの一発攻勢が飛び出した。先頭のキャベッジが左翼へ９号ソロを放つと、続く岸田は右翼へ２号ソロ。珍しい２者連続の逆方向アーチで２年連続最多勝の有原を攻略した。

続く３回は“足攻”。失策で出塁した浦田が二盗、三盗。３回までに３盗塁という離れ業でチャンスメイクし、ダルベックの左前適時打でリードを４点に広げた。

上半身コンディション不良で今季初先発となった西舘は、１回２死二、三塁、４回２死満塁などピンチを招きながらも粘り、６回４安打無失点、８奪三振。最速１５４キロと球威も十分で、待望の今季初勝利を挙げた。

７、８、９回に１点ずつを失ったが、逃げ切りに成功。分厚い戦力を誇る新庄ハムに快勝し、橋上監督代行にとっては初の連勝となった。チームは４カードぶり勝ち越しで、５月は１２勝１２敗。５月最終戦となる日本ハムとの第３ラウンドで、月間勝ち越しを目指す。