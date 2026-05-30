1000円台で買える！ロフト広報が推す『睡活・快眠グッズ4選』アイマスク・入浴剤

湿気や暑さで寝苦しい夜が増えてくるこれからの季節。寝てもすっきりしない……そんなときは、快眠グッズの力を借りてみるのもおすすめです。

今回は、人気生活雑貨専門店・ロフトのスタッフが推す「眠活アイテム4つ」を厳選。全部1000円台で買えちゃいます！

アロマスプレー

グローバル プロダクト プランニング

ビューウェル アンドグッドナイト

やすらぎアロマミスト スリーピーラベンダー

285ml 1408円

お休み前のひと吹きで寝室を心地よい香りの空間に

天然アロマが心地よく香るアロマスプレー。パジャマや寝具、寝室などに使用でき、朝起きたときのベッドメイキングにもおすすめ。消臭・除菌機能つきなのもGOODです！ 岸さん

※すべてのにおい・菌を除去するものではありません。

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アイマスク

マイトレックス

3Dスリープアイマスク

マイトレックス アイエア

1980円

眠りを妨げる光刺激を遮断できるアイマスク

遮光・フィット感・肌ざわりにこだわった睡眠用アイマスク。独自の3D構造で光をしっかり遮断し、低反発のクッションでやさしく包み込んでくれます。寝返りをしてもずれにくく、軽いつけごこち。洗濯できるのも便利 岸さん

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バスタブレット

アイエヌイー

ヨル カームナイトドリーミング

バスタブレット

40g×6錠 1760円

心地よい香りのお湯に包まれてリラックス

睡眠環境をサポートする香りを採用した入浴料。セラミドなどの美容成分が配合されているのがうれしい点。心地よい香りと、きめ細かい重炭酸を含んだお湯が体を温め、リラックスしたいバスタイムにぴったり 岸さん

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耳温活アイテム

コジット

ねおちスト 6セット入

1320円

寝る前の「耳温活」で、じんわりと寝落ち

耳全体を温める温活アイテム。装着すると発熱し、約20分間温かさが持続。スリット入りで自分の耳に合わせてサイズを調整できます。ロフトの売れ筋アイテムで、お休み前におすすめです 岸さん

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全部1000円台だから、気軽に試しやすいのもうれしいポイント。お気に入りの眠活アイテムを見つけて、快適な夜を過ごしてくださいね。

教えてくれたのは……

ロフト広報室 岸 里実さん

ロフトのおすすめ商品のお問い合わせ先はすべて渋谷ロフトTEL 03-3462-3807

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）