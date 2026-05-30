1000円台で買える！ロフト広報が推す『睡活・快眠グッズ4選』アイマスク・入浴剤
湿気や暑さで寝苦しい夜が増えてくるこれからの季節。寝てもすっきりしない……そんなときは、快眠グッズの力を借りてみるのもおすすめです。
今回は、人気生活雑貨専門店・ロフトのスタッフが推す「眠活アイテム4つ」を厳選。全部1000円台で買えちゃいます！
アロマスプレー
お休み前のひと吹きで寝室を心地よい香りの空間に
天然アロマが心地よく香るアロマスプレー。パジャマや寝具、寝室などに使用でき、朝起きたときのベッドメイキングにもおすすめ。消臭・除菌機能つきなのもGOODです！
岸さん
※すべてのにおい・菌を除去するものではありません。
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アイマスク
眠りを妨げる光刺激を遮断できるアイマスク
遮光・フィット感・肌ざわりにこだわった睡眠用アイマスク。独自の3D構造で光をしっかり遮断し、低反発のクッションでやさしく包み込んでくれます。寝返りをしてもずれにくく、軽いつけごこち。洗濯できるのも便利
岸さん
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バスタブレット
心地よい香りのお湯に包まれてリラックス
睡眠環境をサポートする香りを採用した入浴料。セラミドなどの美容成分が配合されているのがうれしい点。心地よい香りと、きめ細かい重炭酸を含んだお湯が体を温め、リラックスしたいバスタイムにぴったり
岸さん
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耳温活アイテム
寝る前の「耳温活」で、じんわりと寝落ち
耳全体を温める温活アイテム。装着すると発熱し、約20分間温かさが持続。スリット入りで自分の耳に合わせてサイズを調整できます。ロフトの売れ筋アイテムで、お休み前におすすめです
岸さん
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全部1000円台だから、気軽に試しやすいのもうれしいポイント。お気に入りの眠活アイテムを見つけて、快適な夜を過ごしてくださいね。
教えてくれたのは……
ロフト広報室 岸 里実さん
ロフトのおすすめ商品のお問い合わせ先はすべて渋谷ロフトTEL 03-3462-3807
（『オレンジページ』2026年6月2日号より）