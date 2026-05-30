◇女子ゴルフツアー リゾートトラスト・レディース第3日（2026年5月30日 福島県 グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、18位から出たツアー未勝利の政田夢乃（25＝なないろ生命）が1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り通算6アンダーで首位と2打差の2位に浮上した。

今季自己最少スコア66をマークしても満足はしていない。政田は「あと3つ、4つ伸ばしてもおかしくないくらいショットがついていた。パットがもうちょっと入っていたら…」と少し悔しがった後で「でも合格点かなと思います」とうなずいた。

11番パー4では見せ場を作った。残り95ヤードから48度のウエッジで放った2打目がカップイン。鮮やかなショットインイーグルでギャラリーを沸かせた。

「ピンに一直線に飛んでいった。見えなかったけど、ギャラリーの皆さんが入ったと言ってくれた。凄くうれしかった」と笑みを浮かべたが、今季初、プロ3年目で通算3個目のイーグルに「年間を通してイーグルはないタイプなので変な感じ」と戸惑いも見せた。

昨季は過去最多12人も生まれた初優勝者が今季は0人。政田が最初の達成者になるか。「今年は優勝して（ツアー選手権）リコー杯に行くのが一番の目標。1ホール1ホール集中して優勝を目指して頑張りたい」と力を込めた。