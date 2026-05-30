◇交流戦 巨人5―3日本ハム（2026年5月30日 エスコンF）

セ・リーグ3位の巨人は敵地でパ・リーグ4位の日本ハムに連勝し、4カードぶり勝ち越しを決定。貯金3とした。

巨人の連勝は10日から19日までの7連勝以来。橋上秀樹監督代行（60）は指揮を執ってから初めての連勝で3勝2敗と初めて白星先行となっている。

昨季パ・リーグ最多勝の相手先発右腕・有原から初回に3番・松本の適時二塁打で先制。2回に6番・キャベッジの9号ソロ、7番・岸田の2号ソロと2者連続本塁打で3―0とした。

3回には敵失で出塁した浦田が二盗、三盗を決めたあとで4番・ダルベックが適時打を放ち、4点リード。序盤で主導権を握り、4―2で迎えた9回には1番・泉口の適時打で貴重な追加点を入れて勝ち切った。

上半身のコンディション不良で出遅れ、今季初登板初先発となった2023年ドラフト1位右腕・西舘は6回で105球を投げて8三振を奪い、4安打3四球で無失点と好投。初回に1死一、二塁から2死二、三塁とピンチを背負うも無失点で切り抜けると、2回の2死二塁、4回の2死満塁も相手に得点を許さなかった。

西舘は昨年6月18日の日本ハム戦（東京D）以来346日ぶりとなる今季初勝利でプロ通算4勝目。西舘降板後は高梨、田中瑛、大勢、マルティネスの継投で逃げ切った。

▼松本 必死にいきました。

▼キャベッジ 打ったのはフォーク。打てたことを神に感謝するよ。追加点が取れて良かった。

▼岸田 キャビー（キャベッジ）がいいホームランを打ってくれたので、いいイメージで続くことができました。

▼ダルベック 打ったのはシュート。浦田が三塁まで進んでくれたので楽な気持ちでいけたよ。追加点になって良かったよ。

▼西舘 序盤に援護があったので、ゾーン勝負でどんどんいけたのが良かったです。ランナーを背負いながらも、粘り強く、要所で狙って三振が取れたことが良かったです。