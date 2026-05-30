◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人5-3日本ハム(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

巨人は日本ハムとの交流戦カード2戦目、5-3で勝利しカード勝ち越しとなりました。

巨人は初回、日本ハム先発・有原航平投手に対し、1アウトから浦田俊輔選手がヒットで出塁。盗塁で2塁へ進むと、松本剛選手がレフトへのタイムリーツーベースで先制点をあげます。

2回には先頭のキャベッジ選手、続く岸田行倫選手が2者連続ホームランでリードを3点に広げました。

3回は、先頭の浦田選手が守備のエラーで出塁すると、2つの盗塁を成功させ3塁へ。チャンスでダルベック選手がレフトへのタイムリーを放ち、さらに1点追加しました。

4点のリードをもらった今季初の先発となった西舘勇陽投手は4回、2アウト満塁のピンチも、梅林優貴選手をスライダーで空振り三振とし無失点。西舘投手は6回105球8奪三振無失点の好投を披露しました。

しかし7回から継投に入った巨人は2番手・高梨雄平投手が先頭のカストロ選手に7号ソロホームランを被弾。8回は大勢投手がマウンドに上がると郡司裕也選手にソロホームランを浴び2点差とされます。

それでも巨人は9回に1点を追加しますがその裏、ライデル・マルティネス投手がランナーを2人出すと2アウトから清宮幸太郎選手にタイムリーで再び2点差、なおも2塁3塁でしたが矢澤宏太選手をサードファウルフライで切り抜け、5-3で勝利。西舘投手は今季初勝利で橋上秀樹監督代行体制初の連勝を飾りました。