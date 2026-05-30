【5・31開催】新橋で「マグロ解体ショー」→刺身ふるまい 鳥取・境港産本マグロの特別メニュー登場へ【フェア概要】
鳥取県は、あす5月31日に都内の「とっとり・おかやま新橋館」で「マグロ解体ショー」を開催し、解体後の刺身をふるまう。
【写真複数】境港産本マグロを使用…「本マグロのカルパッチョ」「本マグロのミニ丼セット」など
鳥取県境港は、日本有数のクロマグロ水揚げ地として知られている。初夏に旬を迎える境港産クロマグロは、なめらかな舌触り、豊かな赤身の香り、噛むほどに広がる旨み、上品な余韻が魅力。
とっとり・おかやま新橋館では、5月31日から6月14日まで「とっとり・おかやま新橋館 マグロフェア」を展開。初日は一般来場者向けにマグロ解体ショーを披露する。
また、フェア期間中は館内2階レストラン「ビストロカフェ ももてなし家」で、境港産本マグロを使用した特別メニューを期間限定で提供する。
■「とっとり・おかやま新橋館 マグロフェア」
期間：2026年5月31日（日）〜6月14日（日）
場所：とっとり・おかやま新橋館 2階レストラン「ビストロカフェ ももてなし家」
東京都港区新橋1-11-7
提供メニュー：
本マグロのカルパッチョ 2800円
本マグロのミニ丼セット 2000円（サラダ・味噌汁付き）
本マグロ重 3300円（サラダ・味噌汁付き）
本マグロのお造り 3000円
本マグロのお造り定食 3300円
本マグロの唐揚げ 2000円
本マグロの唐揚げ定食 2300円
※仕入れ状況により、提供内容が変更となる場合あり
フェア初日に「マグロ解体ショー」
日時：2026年5月31日（日）午後2時〜午後3時
場所：とっとり・おかやま新橋館 2階催事スペース
内容：一般来場者向けマグロ解体ショー
境港のクロマグロの魅力を伝える解説を交えながら実施。解体ショー終了後の刺身ふるまい（先着100人）。1人1回限り、なくなり次第終了。
※水揚げ状況により、中止となる場合あり
【写真複数】境港産本マグロを使用…「本マグロのカルパッチョ」「本マグロのミニ丼セット」など
鳥取県境港は、日本有数のクロマグロ水揚げ地として知られている。初夏に旬を迎える境港産クロマグロは、なめらかな舌触り、豊かな赤身の香り、噛むほどに広がる旨み、上品な余韻が魅力。
とっとり・おかやま新橋館では、5月31日から6月14日まで「とっとり・おかやま新橋館 マグロフェア」を展開。初日は一般来場者向けにマグロ解体ショーを披露する。
■「とっとり・おかやま新橋館 マグロフェア」
期間：2026年5月31日（日）〜6月14日（日）
場所：とっとり・おかやま新橋館 2階レストラン「ビストロカフェ ももてなし家」
東京都港区新橋1-11-7
提供メニュー：
本マグロのカルパッチョ 2800円
本マグロのミニ丼セット 2000円（サラダ・味噌汁付き）
本マグロ重 3300円（サラダ・味噌汁付き）
本マグロのお造り 3000円
本マグロのお造り定食 3300円
本マグロの唐揚げ 2000円
本マグロの唐揚げ定食 2300円
※仕入れ状況により、提供内容が変更となる場合あり
フェア初日に「マグロ解体ショー」
日時：2026年5月31日（日）午後2時〜午後3時
場所：とっとり・おかやま新橋館 2階催事スペース
内容：一般来場者向けマグロ解体ショー
境港のクロマグロの魅力を伝える解説を交えながら実施。解体ショー終了後の刺身ふるまい（先着100人）。1人1回限り、なくなり次第終了。
※水揚げ状況により、中止となる場合あり