三笘・南野不在の左シャドーに森保監督「伊東純也で考えている」中村敬斗と同サイド共演か
日本代表の森保一監督が30日、キリンチャレンジカップ・アイスランド戦の前日会見に出席し、MF南野拓実とMF三笘薫を欠く左シャドーでMF伊東純也(ゲンク)を先発起用する方針を明言した。伊東はこれまで主に右のウイングバックとシャドーで起用されていたが、無念の長期離脱となった“2枚看板”の離脱を埋める役目を託された。
森保監督は会見で左シャドーの起用方針を問われ、MF中村敬斗のシャドー起用など「いろんなことを考えている」と前置きしつつ、「純也をそのポジションでそのまま使っていきたい」と明言。「これまで右のシャドーで出ていたが、そこはタケ(久保建英)も戻ってきてくれたし、明日の試合で全体的にコンディションを上げるところと、コンビネーションの確認というところで今は伊東純也で考えている」と意向を述べた。
伊東は所属先のゲンクでも左ウイング起用を経験しているほか、日本代表のトレーニングでは左サイドでプレーする機会もあり、適応に不安はない。昨季までスタッド・ランスでチームメートだった中村との左サイド共演、久保とのシャドーコンビの連係に期待が高まる。
(取材・文 竹内達也)
森保監督は会見で左シャドーの起用方針を問われ、MF中村敬斗のシャドー起用など「いろんなことを考えている」と前置きしつつ、「純也をそのポジションでそのまま使っていきたい」と明言。「これまで右のシャドーで出ていたが、そこはタケ(久保建英)も戻ってきてくれたし、明日の試合で全体的にコンディションを上げるところと、コンビネーションの確認というところで今は伊東純也で考えている」と意向を述べた。
伊東は所属先のゲンクでも左ウイング起用を経験しているほか、日本代表のトレーニングでは左サイドでプレーする機会もあり、適応に不安はない。昨季までスタッド・ランスでチームメートだった中村との左サイド共演、久保とのシャドーコンビの連係に期待が高まる。
(取材・文 竹内達也)