[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦](長野U)

※18:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 平尾駿輝

DF 13 深澤壯太

DF 23 西矢慎平

DF 56 岡本將成

MF 7 亀田歩夢

MF 9 吉平翼

MF 14 谷本駿介

MF 20 チョン・ウヨン

MF 28 布施谷翔

MF 33 高橋馨希

FW 39 古川真人

控え

GK 31 コ・ボンジョ

DF 19 實藤友紀

MF 8 松岡大智

MF 32 溝口駿

MF 34 竹中元汰

FW 10 松田力

FW 11 小川慶治朗

FW 15 坪井清志郎

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 25 横窪皇太

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 8 力安祥伍

FW 18 佐藤遼

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司