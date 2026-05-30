富山vs宮崎 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-4位決定戦)第1戦](長野U)
※18:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 39 古川真人
控え
GK 31 コ・ボンジョ
DF 19 實藤友紀
MF 8 松岡大智
MF 32 溝口駿
MF 34 竹中元汰
FW 10 松田力
FW 11 小川慶治朗
FW 15 坪井清志郎
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
※18:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 39 古川真人
控え
GK 31 コ・ボンジョ
DF 19 實藤友紀
MF 32 溝口駿
MF 34 竹中元汰
FW 10 松田力
FW 11 小川慶治朗
FW 15 坪井清志郎
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司