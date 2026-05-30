衝撃ハットトリックの大迫勇也「まだまだ成長していきたい」神戸が百年構想リーグ王者に王手
[5.30 J1百年構想リーグPOラウンド(1-2位決定戦)第1戦 神戸5-0鹿島 ノエスタ]
衝撃の第1戦になった。J1百年構想リーグの王者を決める東西頂上決戦で、ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズに5-0で勝利して先勝した。
主役はもちろん、FW大迫勇也だ。前半28分に直接FKを蹴り込んで先制点を決めると、後半5分にはFW武藤嘉紀の素早いスローインから、GKとの1対1を制して2点目を決める。
終盤にかけても得点を重ねた神戸は、後半44分に獲得したPKを大迫が蹴ることはなかったが、アディショナルタイムにFWジェアン・パトリッキの左クロスを大迫が難しい体勢から頭に当てて、ハットトリックとなるゴールをねじ込んだ。
試合後のインタビューに答えた大迫。「仲間に感謝したい。3点取れてうれしかったです」とはにかむと、「自信をもって蹴るだけでした。ここ5試合ふがいない試合をしていたので取り返そうと思ってプレーした」「すごくいいボールを入れてくれた。落ち着いて充てるだけだった」「2点取れれば十分かなと思ったけど、ジェアンがいいボールを上げてくれた。うまく合わせることができました」と3得点をそれぞれ振り返って、喜びを嚙み締めた。
今週の調整では、選手で話し合う時間を多く持ったという。「たくさん話し合った。これからどういう道を歩むか真剣に考えることができた一週間だった。こういう一週間を毎日過ごすことが大事だと思った。まだまだ成長していきたい」。5発大勝で優勝に大きく前進した神戸だが、6月6日の敵地戦を戦わないといけない。大迫も「やるだけです。戦います」を気合を入れ直していた。
衝撃の第1戦になった。J1百年構想リーグの王者を決める東西頂上決戦で、ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズに5-0で勝利して先勝した。
主役はもちろん、FW大迫勇也だ。前半28分に直接FKを蹴り込んで先制点を決めると、後半5分にはFW武藤嘉紀の素早いスローインから、GKとの1対1を制して2点目を決める。
試合後のインタビューに答えた大迫。「仲間に感謝したい。3点取れてうれしかったです」とはにかむと、「自信をもって蹴るだけでした。ここ5試合ふがいない試合をしていたので取り返そうと思ってプレーした」「すごくいいボールを入れてくれた。落ち着いて充てるだけだった」「2点取れれば十分かなと思ったけど、ジェアンがいいボールを上げてくれた。うまく合わせることができました」と3得点をそれぞれ振り返って、喜びを嚙み締めた。
今週の調整では、選手で話し合う時間を多く持ったという。「たくさん話し合った。これからどういう道を歩むか真剣に考えることができた一週間だった。こういう一週間を毎日過ごすことが大事だと思った。まだまだ成長していきたい」。5発大勝で優勝に大きく前進した神戸だが、6月6日の敵地戦を戦わないといけない。大迫も「やるだけです。戦います」を気合を入れ直していた。