日焼け止め、塗り直すたびメイク崩れてない？大人世代が見直したい“UVケア問題”
紫外線対策のために、日焼け止めをこまめに塗り直している。それなのに、時間が経つとファンデが浮く、Tゾーンだけテカる、触るほどヨレることはありませんか？大人世代のUVケアは、“どれだけ重ねるか”より、“どう整えながら重ねるか”が重要。最近は、完璧に塗り直すよりも、“崩れを増やさない整え方”を意識する人が増えています。
“そのまま重ねる”が崩れの原因になることも
汗や皮脂が残ったままUVを重ねると、ファンデーションや下地が浮きやすくなります。特に初夏は、気づかないうちにTゾーンへ皮脂が集まりやすく、そこへ重ねるほど“厚塗り感”が出やすくなるでしょう。
塗り直す前は、まずティッシュで小鼻やTゾーンを軽く押さえること。こすらず、軽く触れるくらいでも、ベースメイクの崩れ方は変わるものです。最近は、“きれいに戻す”より、“崩れを増やさない”くらいの感覚の方が、自然に見えやすくなっています。
“朝と同じ塗り方”をやめる
朝と同じ日焼け止めを、そのまま重ねていないでしょうか？大人世代のUVケアは、日中ほど“軽さ”を意識する方が、メイク全体が自然に見えやすくなります。特にUVパウダーやクッションタイプなど、“メイクの上から整えやすいもの”を使い分けると、重たさが出にくくなるはずです。
また、顔全体を均一に塗り直すよりも、頬や鼻筋など、紫外線が当たりやすい部分だけを整える方が、今っぽい抜け感につながります。
“全部直す”より“崩れを整える”
以前は、崩れたメイクをしっかり直すことが正解とされていました。しかし最近は、“少し崩れていても清潔感がある”仕上がりの方が、大人世代にはなじみやすくなっています。UVケアも同じで、何度も重ねるより、“必要なところだけ軽く整える”くらいの方が、肌も重たく見えにくいもの。初夏のベースメイクは、“崩さず守る”くらいの軽さが、今の大人世代にはちょうど良さそうです。
UVケアは“量”だけではなく、“重ね方”でも印象が変わります。ほんの少し整え方を見直すだけでも、ベタつきや厚塗り感はかなり軽減されるでしょう。“ちゃんと守りながら、重たく見せない”という意識が、今の大人世代のUVケアでは重要になっています。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIを用いて制作しています ※本記事は皮膚科医、ヘア＆メイクアップアーティストなどの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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