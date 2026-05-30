「また休職してすみません」震える手で出した休職届。人事部長の意外な言葉に救われた
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真面目で責任感が強い人ほど、つい頑張りすぎてしまう…。
現在イラストレーターとして活躍するなおにゃんさんも、かつてはその一人でした。念願の会社に入社したものの、職場環境に馴染めず、うつ病と適応障害を発症。医師から休職を勧められても、「休むことの正解」がわからず、「逃げるようで恥ずかしい」と感じてしまいます。
焦りから一度は復職を強行したものの、心は限界を迎え、再び休職へ。どん底のような日々の中で、彼女は少しずつ「休職中に弱い自分を変えたい」と思うようになり、ある行動に踏み出します――。
※本記事はなおにゃん著の書籍『うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜』から一部抜粋・編集しました。
1度目の休職からわずか3ヶ月で復職した、なおにゃんさん。しかし、ほとんど回復していなかったため、再びうつを発症して2度目の休職生活を送ることに…。
「休職中は、いろんな街を歩いてました。その中で感じたことは、自分の知らないところで人それぞれの生活があるということ。つらい状況にある時は、つい自分を悲劇のヒロインにしてしまいがちですが、私のつらさなんて本来誰にも気づかれないものだし、海の中の一滴に過ぎないくらいどうでもいいもののように思えました。知らない街で知らない家々を眺めていると、そんな風に思えて、少し気が楽になりました」と、なおにゃんさんは語っています。
著＝なおにゃん／『うつ逃げ 〜うつになったので全力で逃げてみた話〜』