◇交流戦 阪神4─3ロッテ（2026年5月30日 ZOZOマリン）

阪神は投打がかみ合ってロッテに連勝した。

初回に佐藤輝のソロで先制。同点で迎えた3回も森下の2ランで勝ち越しに成功、5回には自身初の2打席連発でリードを広げた。

先発の村上も8回途中3失点（自責1）の好投でゲームメイク。1点差とされた8回1死一、二塁で岩崎がポランコ、安田を連続三振に斬るなど救援陣がリードを守った。

チームは交流戦開幕カードとなった日本ハム戦では同一カード3連敗も、敵地でのロッテ戦では2連勝。明日は才木を立てて3連勝を狙う。

試合後、藤川監督は一発攻勢の打線が試合を有利に進めたか問われると「そう思いますね」とうなずいた。試合前練習では森下とコミュニケーションを図る場面があり「打席での考え方が少しでも楽になればと。それが本人にとってどうだったかは分かりませんけど、良い形で打ってくれましたね」と試合で2本塁打と結果を残した大砲を称賛。7回に失点につながった外野守備でのお手玉の失策については「また糧としいてこの後の野球人生につなげていけばいい」と話した。