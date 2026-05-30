中日や阪神、メジャーでもプレーした福留孝介氏（49）が、30日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、母校・PL学園時代の掟について語った。

82人のプロ野球選手を生んだ超名門で、番組にはOB7人が登場。福留氏は93年に入学し、1年次から4番に座るなど将来を嘱望された。

それでも、部内では後輩が先輩の世話をすることが決められていたという。「1年生は上級生の付き人としてお世話をする。大変なのが先輩の洗濯」と振り返った。

「先輩によって洗濯のルールが違う。僕が付いた先輩は、どんなに汚れていても、真っ黒になっていても、次の日は新しいユニホーム、真っ白な状態で枕元に乾いて置いておかなければいけない」。厳しい掟に、観覧席からは驚きの声が上がった。

さらに「それプラス、乾燥機を使っちゃダメという」と、もう一つのルールを明かした。生地が縮むのを避けるためだという。すると、85年入学の片岡篤史氏は「マストです」とうなずき、86年入学の宮本慎也氏も「真っ白に、乾燥機ダメは、普通のルールですよ」と平然と続いた。

当然ながら、ユニホームが汚れない状態で練習を終わってもらいたい思いはあり、福留氏は「自分の練習をしながら思っているんです。跳ぶな、跳ぶなって。頼むから汚れるなって」と笑わせた。

汚れてしまうと、きれいにするのは1年生の重要な役割になる。福留氏は「帰って、すぐお湯につけて、洗濯板でこすって、1回洗濯機を回して」と、手順を説明。日光に当てながら、汚れが落ちたかチェックし、「まだ汚れてるって、もう1回洗い直して」と振り返った。先輩が朝、起きるころには、ユニホームを乾かして、枕元に置かなければいけない。睡眠時間を削っての雑用で、「乾かさなきゃいけないので、乾燥室の前の乾燥機のところで、普通は干すんですけど、間に合わないので、時間がなかったら、持ったまま寝てました」と打ち明けていた。