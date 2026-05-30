NPT·èÎö¤Ë¿¨¤ìÂÐÏÃÂ¥¤¹¡¡Ä¹ºê»Ô¤¬Ê¿ÏÂÀë¸À¸¶°ÆÄó¼¨
¡¡Ä¹ºê»Ô¤Ï30Æü¡¢¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤Î8·î9Æü¤Ë±Ä¤àÊ¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤ÇÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÊ¿ÏÂÀë¸ÀÊ¸¤Îµ¯Áð°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢¸¶°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£·î22Æü¤Ë³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡ÊNPT¡ËºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤¬À®²ÌÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤Ç¤¤º·èÎö¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢Ê¶Áè²ò·è¤ä³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐÏÃ¤ò³Æ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»ÔÄ¹¤Ï½ªÎ»¸å¤Î¼èºà¤Ë¡¢19Æü¤ËÂæÏÑÂ¦¤«¤é¼°Åµ¤Ø¤Î½ÐÀÊ°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹½ñ´Ê¤¬ÆÏ¤¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ç§¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸¶°Æ¤Ï¡¢ÈïÇú¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿ÍÎà¤È³ËÊ¼´ï¤Î¶¦Â¸¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î·ø»ý¤ä¡¢¹ñ¤Î±ç¸î¶è°è³°¤Ç¸¶Çú¤ËÁø¤Ã¤¿¡ÖÈïÇúÂÎ¸³¼Ô¡×¤ÎµßºÑ¤òµá¤á¤ë¡£