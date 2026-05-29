結婚しても変わらないでね。男性が密かに望んでいる“２つのこと”
「結婚したら彼が冷たくなった」「恋人時代のラブラブはどこへ？」
そんな風に感じる女性がいる一方で、男性側も“変わらないでほしい”という願いを密かに抱いているのをご存知ですか？そこで今回は、結婚に際して男性が密かに望んでいる“２つのこと”を紹介します。
“大事にされている”実感を与え続けてほしい
恋人時代は「ありがとう」「一緒に行こうね」と丁寧な言葉で関わっていたのに、結婚後は「それやっといて」「行ってきてよ」など、つい命令口調になってしまう。こうした変化に男性は敏感に反応します。「もう大事にされてないのかな…」と感じさせないためにも、感謝の言葉や思いやりを忘れないことが大切です。
“女性としての魅力”を手放さないでほしい
「結婚したら部屋着＆すっぴんが定番」になってしまう女性にガッカリする男性は少なくありません。もちろん、無理に気合いを入れておしゃれし続ける必要はありませんが、「清潔感」や「きれいな身だしなみ」を意識するだけで、男性は“女の魅力”を感じ続けてくれるものです。
「変わらないで」は現在進行形で愛されている証
彼が「変わってほしくない」と思うのは、あなたが現在進行形で愛されている証拠。だからこそ、彼だけに見せる優しさや、ほんの少しの気遣いを忘れないことで、２人の“変わらない愛”を育んでいきましょうね。
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