「私ってただの暇つぶし？」不倫相手の男性から感じられる“雑さ”
会いたいときだけ連絡が来る。でも、こちらの気持ちは後回しにされている気がする。そんな風に、不倫関係では最初は特別感があったのに、少しずつ“扱いの雑さ”を感じるようになるケースがあります。
連絡が“自分都合”でしか来ない
夜遅い時間だけ、急に「今から会える？」と連絡してくる。その一方で、こちらから連絡したときは返信が遅い。この差が大きいほど、“男性の都合が優先の関係”になりやすくなります。
会う話がいつも急
事前にちゃんと予定を決めることは少なく、「空いたから会おう」が増えていく。その流れに合わせ続けるほど、自分の予定や生活は後回しになりやすくなります。“会えている”ことと、“大切にされている”ことは、必ずしも同じではありません。
都合が悪くなると距離を置かれる
家庭や仕事が忙しくなると、急に連絡が減る。でも落ち着くと、また何事もなかったように戻ってくる。その繰り返しが続くと、女性側だけが相手の状況に振り回されやすくなっていきます。
不倫関係では、“少しでも繋がっていたい”気持ちから、扱いの違和感を我慢してしまうことがあります。でも、本当に大切にされている関係なら、
一方だけが我慢し続ける形にはなりにくいもの。その違和感を見過ごさないようにして、自分のことを守ることを優先していきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
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