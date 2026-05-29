ダイエット中、コンビニならおにぎり？サンドイッチ？“選び方”のポイント
忙しい日、「コンビニで軽く済ませよう」となることはありませんか？ダイエット中だと、おにぎりがいいのか、サンドイッチがいいのか迷う人も多いはずです。どちらも手軽だからこそ、重要なのは“どちらを選ぶか”だけではなく、“どう組み合わせるか”。無理なく続けやすいコンビニランチの整え方を考えます。
おにぎりは“選びやすい”が、単品だと偏りやすい
おにぎりは具材がシンプルなものも多く、脂質を抑えやすいのが特徴です。食べた感覚も得やすく、忙しい日でも選びやすい存在。
サンドイッチは“組み合わせ次第”で整えやすい
サンドイッチは、卵やチキン、野菜などを一緒に摂りやすいのが魅力。特に忙しい日の昼は、“食べやすさ”も続けやすさにつながります。
ただし、揚げ物系やソースが多いものは、気づかないうちに重たくなることも。スープや飲み物を組み合わせながら、“無理なく満足できる選び方”を意識することが大切です。
大切なのは、“我慢”ではなく“整えること”
体型を整えている人ほど、「おにぎりかサンドか」だけで決めていません。おにぎりならタンパク質を少し足す。サンドイッチならスープを組み合わせる。そんな小さな調整を自然に続けています。重要なのは、“どちらが太るか”ではなく、“どう食べるか”。我慢しすぎず、偏りすぎない。その感覚が、無理のないダイエットにつながります。
ダイエット中、コンビニで選ぶならおにぎりかサンドイッチか。どちらかが正解というわけではありません。ただ、体型やコンディションを整えている人ほど、“単品で終わらせず、組み合わせを意識している”という共通点があります。どちらを選ぶにしろ食事内容を整える意識が、毎日の食事を無理なく変えていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼麺だけで済ませる vs タンパク質を足す。体が整いやすい“食べ方”はどっち？