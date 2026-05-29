【40代・50代】リネンなのに“ほっこり見えない”。2026初夏の大人カジュアル
リネンを着ると、どこか“ナチュラルすぎる”印象になる――そんな違和感を覚えたことはありませんか？軽くて涼しいリネン素材は初夏に欠かせない一方で、合わせ方によっては生活感が強く見えてしまうこともあります。
2026年初夏は、“軽さ”に加えて“都会的な抜け感”を作るバランスがトレンド。ラフなのにどこか洗練されて見える。その空気感が、大人世代のリネンコーデを今っぽく見せる鍵になっています。
「ナチュラルにまとめすぎない」が今っぽい
リネンシャツに天然素材の小物、ゆるいシルエット。そんなやさしい雰囲気の着こなしは定番ですが、今季は少しだけ“都会感”を足した方がアカ抜けて見えます。特に2026初夏は、“頑張りすぎないカジュアル”が主流。リラックス感を残しながらも、どこかシャープさがある。その絶妙なバランスが、大人世代にはちょうどよく映ります。
リネンに合わせるなら、真っ黒よりも少し褪せたインディゴデニムが好相性。ラフさを残しながら、自然に今っぽさを演出できるでしょう。さらに黒バッグやグレースニーカーなど、少しだけ締め色を加えることで、リネン特有の“ほっこり感”を自然に抑えることができます。
“空気が通る感じ”を意識する
2026初夏は、“抜け感”も重要なキーワード。全部をきっちり覆うより、袖をラフにまくったり、首元を少し開けたりするだけでも、コーデ全体の印象はかなり変わります。肌を見せるというより、“空気が通る感じ”を作る。そのくらいの軽さが、今季の大人カジュアルにはちょうどいいバランスです。
また、リネンは整えすぎない方が今っぽく見える素材。シワを完全になくすより、少しだけ自然なラフさを残した方が、肩の力が抜けた都会的な雰囲気につながります。
「ラクだけど洒落て見える」が大人世代の正解
2026初夏のリネンコーデは、“ナチュラルに寄せる”より、“軽さと都会感を混ぜる”ことがポイント。色合わせや小物、肌見せのバランスを少し変えるだけで、リネンはぐっと今っぽくアカ抜けて見えます。頑張って着飾るのではなく、“ラクなのに洒落て見える”。そんな空気感をめざしていきましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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