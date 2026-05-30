◆東京六大学野球春季リーグ戦第８週第１日▽慶大８―１早大（３０日・神宮）

慶大が早大に先勝し、２０２３年秋以来５季ぶりのリーグ優勝にあと１勝とした。

先発したプロ注目左腕・渡辺和大（４年＝高松商）が７回３安打８奪三振１失点と好投。初回に先頭の霜結太（２年＝マクレーン）に左越え先頭打者弾を浴びるも、その後は直球に、スライダーとツーシームを織り交ぜ２回以降０を並べた。７回には先頭の５番・徳丸快晴（２年＝大阪桐蔭）に右中間二塁打を許しピンチを背負うも、「チームのためにも、ここは絶対に１点もやれない」と後続から３つの三振を奪う気迫の投球で切り抜けた。

打線は１点を追う２回に５連打を含む７安打で６点を奪い逆転。８回にも２点を追加し、計１３安打８得点と、渡辺の好投に応えた。

３１日の２回戦は１９９４年春の早慶戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛下）が観戦して以来、３２年ぶりの天覧試合となる。優勝のかかる大一番に向け堀井哲也監督（６４）は「明日は天皇陛下もお見えになることですし、学生野球らしさを前面に出した戦いを、早稲田と共にしていきたいと思います」と意気込んだ。