飲酒運転を3プログラムで体感！ 東海電子「しみずGuardian EXPO 2025」

記事ポイント 清水警察署主催の地域安全啓発イベント「しみずGuardian EXPO 2025」に東海電子が出展ドライブシミュレータ・飲酒ゴーグル・アルコールパッチテストの3種類の体験コーナーを設置2025年12月14日（日）エスパルスドリームプラザで開催、入場は子どもから大人まで対応 清水警察署主催の地域安全啓発イベント「しみずGuardian EXPO 2025」に東海電子が出展ドライブシミュレータ・飲酒ゴーグル・アルコールパッチテストの3種類の体験コーナーを設置2025年12月14日（日）エスパルスドリームプラザで開催、入場は子どもから大人まで対応

清水警察署が主催する地域安全啓発イベント「しみずGuardian EXPO 2025」が、2025年12月14日（日）にエスパルスドリームプラザで開催されます。

アルコール検知システムや自動点呼システムを手がける東海電子が、飲酒運転防止の専門企業として同イベントに出展します。

東海電子「しみずGuardian EXPO 2025」

日時：2025年12月14日（日）10:00〜15:00場所：エスパルスドリームプラザ（静岡市清水区入船町13番15号）主催：清水警察署問い合わせ：東海電子株式会社 IL推進事業部（info@tokai-denshi.co.jp）

清水地域の安全・安心を支える車両や装備が集結するこのイベントに、東海電子はアルコールインターロック装着車両の展示と、3種類の飲酒体験プログラムを提供します。

アルコールインターロックを実際に搭載したスルガ自動車学校の教習車が特別展示され、来場者は実車を間近で確認できます。

体験コーナーは子どもから大人まで参加できる内容で構成されており、飲酒運転の危険性をシミュレーターや専用ゴーグルで安全に体感できる機会となっています。

3つの体験コーナー

飲酒疑似体験ゴーグル「Fatal Vision」は、透明なゴーグル型の器具で、BAC .07〜10+の飲酒状態を視覚的に再現する安全教育器具です。

東海電子の体験コーナーでは、このゴーグルを装着したほろ酔い状態の歩行体験（体験2）と、ドライブシミュレーターを使った飲酒運転の模擬体験（体験1）の2プログラムが実施されます。

体験3として提供されるアルコールパッチテストでは、専用の試験パッチを使って自分のアルコール体質を確認できます。

アルコール分解酵素の有無を皮膚反応で判定する方法で、飲酒習慣のある方にとっても体質を改めて把握する機会となります。

アルコールインターロック装着車両の展示

スルガ自動車学校が実際に教習で使用している車両に、アルコールインターロックが搭載された状態で特別展示されます。

アルコールインターロックは、呼気のアルコール濃度が基準値を超えるとエンジンが起動しない仕組みで、飲酒運転防止に直接作用する装置です。

実際の教習車を通じて、その仕組みを体感できます。

東海電子について

東海電子は、アルコール検知システム・自動点呼システム・運行管理システム・安全運転管理システム・労働安全衛生システムの開発・販売を手がけています。

公式キャラクター「T.D.（ティディー）」を通じた広報活動も行っており、交通安全・地域啓発イベントへの参加を積極的に展開しています。

飲酒運転の危険性をゴーグルやシミュレーターで体感できるプログラムと、実際のアルコールインターロック搭載車両の展示が同時に体験できるのは、このイベントならではの機会です。

参加は無料で、静岡市清水区のエスパルスドリームプラザにて2025年12月14日（日）10時から15時まで実施されます。

東海電子「しみずGuardian EXPO 2025」の紹介でした。

よくある質問

Q. 体験コーナーへの参加に年齢制限はありますか？

Q. イベント当日の入場料はかかりますか？

A. 主催は清水警察署による地域安全啓発イベントのため、入場は無料です。

会場はエスパルスドリームプラザ（静岡市清水区入船町13番15号）で、開催時間は10:00〜15:00となっています。

Q. アルコールインターロックとはどのような装置ですか？

A. 呼気中のアルコール濃度が一定基準を超えた場合にエンジンの起動を阻止する車載装置です。

今回の展示では、スルガ自動車学校の実際の教習車に搭載された状態で公開されます。

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