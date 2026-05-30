INORAN氏が日本人初就任、アガベテキーラ3種！ カサ・ティエラ・コブリサ「CASA TIERRA COBRIZA」

記事ポイント LUNA SEAのギタリスト INORAN氏が日本人初のグローバルアンバサダーに就任したメキシコの次世代型テキーラ蒸留所ブルーアガベ100%のプレミアムテキーラ3種が2026年5月29日〜31日にビック酒販新宿東口店で先行販売フロール・アルテーニャ（16,400円税込）、カサ 1989 ブランコ（6,300円税込）、カサ 1989 レポサド（6,800円税込）の3ラインナップ LUNA SEAのギタリスト INORAN氏が日本人初のグローバルアンバサダーに就任したメキシコの次世代型テキーラ蒸留所ブルーアガベ100%のプレミアムテキーラ3種が2026年5月29日〜31日にビック酒販新宿東口店で先行販売フロール・アルテーニャ（16,400円税込）、カサ 1989 ブランコ（6,300円税込）、カサ 1989 レポサド（6,800円税込）の3ラインナップ

LUNA SEAのギタリスト INORAN氏が日本人初のグローバルアンバサダーを務めるメキシコの次世代型テキーラ蒸留所「カサ・ティエラ・コブリサ（CASA TIERRA COBRIZA）」のプレミアムテキーラ3種の取り扱いを、コートーコーポレーションが開始します。

2026年5月29日（金）から31日（日）までの3日間、ビック酒販新宿東口店にて先行販売が実施されます。

いずれもブルーアガベ100%を原料とし、伝統的な製法と最先端技術を融合させた仕上がりです。

カサ・ティエラ・コブリサ「CASA TIERRA COBRIZA」

先行販売期間：2026年5月29日（金）〜31日（日）先行販売場所：ビック酒販新宿東口店一般発売：2026年6月中より予定取り扱い：コートーコーポレーション

メキシコ・ハリスコ州サポトラネホに拠点を置くカサ・ティエラ・コブリサは、アガベが育つ赤い大地から生まれた次世代型テキーラブランドです。

伝統的な製法のエッセンスに最先端技術の精度を融合させ、すべてのバッチにおいて卓越した品質と安定した味わいを実現しています。

2026年2月にはLUNA SEAのギタリスト INORAN氏が日本人初となるグローバルアンバサダーに就任したことで、世界的な注目を集めています。

今回先行販売される3種は、フロール・アルテーニャ（700ml・16,400円税込）、カサ 1989 ブランコ（750ml・6,300円税込）、カサ 1989 レポサド（750ml・6,800円税込）です。

すべてメキシコ・ハリスコ州産のブルーアガベ100%を原料とし、アルコール度数40%で揃えられています。

フロール・アルテーニャ

商品名：フロール・アルテーニャ原料：ブルーアガベ 100%産地：メキシコ・ハリスコ州ロス・アルトス地方アルコール度数：40%容量：700ml参考店頭価格：16,400円（税込）

ハリスコ州ロス・アルトス地方で厳選された最高品質のアガベを原料に、温度管理されたステンレスタンクで96時間かけて発酵させています。

その後、銅製カラムによる二回蒸留を実施し、特別設計の銅プレートを通過させることで特定の香味を整え、さらに2か月間安定化させるという多段階の工程を経た最上位ラインです。

フレッシュでハーバルな香りにレモンやオレンジピールの軽やかな柑橘感が重なり、やわらかな甘みの口当たりから繊細な酸味と塩味へと移ろいながら、クリーンでバランスの取れた余韻が上品に続きます。

カサ 1989 ブランコ

商品名：カサ 1989 ブランコ原料：ブルーアガベ 100%産地：メキシコ・ハリスコ州高地アルコール度数：40%容量：750ml参考店頭価格：6,300円（税込）

温度管理されたステンレスタンクでの72時間発酵と、銅製カラムによる二回蒸留という徹底した管理プロセスにより、ハリスコ州高地産アガベの豊かさと純度を高いクオリティで保ったブランコです。

バニラやバターを思わせるミルキーなニュアンスに、レモンやオレンジピールの柑橘感、黒胡椒のやわらかなスパイス、フレッシュなアガベが調和した香りが広がります。

甘くなめらかな口当たりでクリーンな余韻が続き、ストレートからカクテルベースまで幅広いシーンで活用できる設計です。

カサ 1989 レポサド

商品名：カサ 1989 レポサド原料：ブルーアガベ 100%産地：メキシコ・ハリスコ州高地アルコール度数：40%容量：750ml参考店頭価格：6,800円（税込）

カサ 1989 ブランコと同様の蒸留プロセスを経た原酒を、バーボン熟成に使用されたアメリカンオーク樽（ファーストフィル）で3か月間熟成させています。

ウッドやキャラメルの甘みにほのかなバニラのミルキーなニュアンスが重なる香りが特徴で、甘みがありシルキーな口当たりとバランスの取れたボディ感に仕上がっています。

アガベのフレッシュさを保ちながらも、樽由来の芳醇な深みと甘みが心地よく響き合い、ブランコより500円上の6,800円（税込）という価格帯で、熟成テキーラならではの奥行きを体験できる一本です。

グローバルアンバサダー INORAN

広大なアガベ畑を背景に、白帽子姿の INORAN氏が黒馬に乗って歩む生産地ロケ写真は、ハリスコ州の赤い大地とアガベの列、遠方の山稜を写し、テキーラ原料の栽培環境を映し出しています。

LUNA SEAのギタリストとして活動する INORAN氏は、2026年2月にカサ・ティエラ・コブリサの日本人初グローバルアンバサダーに就任しました。

ソロ名義では2025年9月24日に最新アルバム「ニライカナイ-Rerecorded-」を発売しており、2026年10月30日にはZepp DiverCityでの単独公演も予定されています。

LUNA SEAとしては、2026年5月29日のクアーズテック秦野カルチャーホール公演を皮切りに「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」が開催されます。

INORANオフィシャルサイト（inoran.org）に詳細が掲載されています。

銅製カラムによる二回蒸留とブルーアガベ100%という共通の品質基準のもと、熟成なしの透明感あるブランコ、3か月アメリカンオーク樽熟成のレポサド、そして特別設計の銅プレートと2か月の安定化工程を経た最上位ライン・フロール・アルテーニャまで、3種がそれぞれ異なる個性を持ちます。

先行販売期間の2026年5月29日〜31日以降、6月中から国内主要酒販店でも取り扱いが始まります。

カサ・ティエラ・コブリサ「CASA TIERRA COBRIZA」の紹介でした。

よくある質問

Q. フロール・アルテーニャとカサ 1989シリーズの製造工程の主な違いは何ですか？

A. フロール・アルテーニャはハリスコ州ロス・アルトス地方産の最高品質アガベを96時間発酵させ、銅製カラム二回蒸留後に特別設計の銅プレートを通過させ、さらに2か月間安定化させた700ml・16,400円（税込）の最上位ラインです。

カサ 1989 ブランコは高地産アガベを72時間発酵・銅製カラム二回蒸留で仕上げた750ml・6,300円（税込）で、カサ 1989 レポサドはそのブランコの原酒をアメリカンオーク樽（ファーストフィル）で3か月熟成させた750ml・6,800円（税込）です。

Q. ビック酒販新宿東口店の先行販売後、どこで入手できますか？

A. 2026年6月中より一般発売が予定されており、コートーコーポレーションを通じて国内の主要酒販店や飲食店での取り扱いが開始されます。

最新の販売情報はコートーコーポレーション公式サイト（kotobiz.com）に掲載されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post INORAN氏が日本人初就任、アガベテキーラ3種！ カサ・ティエラ・コブリサ「CASA TIERRA COBRIZA」 appeared first on Dtimes.