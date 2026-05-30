3冠受賞、通話分析で数週間以内に成果！ ベリント「Verint Genie Bot」

記事ポイント Verint Genie Botが2026年に3つの主要アワードを受賞生成AIで数百万件の通話を分析し、数週間で測定可能なビジネス成果を実現企業のインサイト取得速度を最大10倍高速化 Verint Genie Botが2026年に3つの主要アワードを受賞生成AIで数百万件の通話を分析し、数週間で測定可能なビジネス成果を実現企業のインサイト取得速度を最大10倍高速化

AIを活用したカスタマーエクスペリエンス（CX）自動化の分野で、注目のソリューションが複数の国際的アワードを受賞します。

ベリントが開発したボットが、2026年に業界を代表する3つの賞を獲得しています。

ベリント「Verint Genie Bot」

開発元：ベリント（「The CX Automation Company」）受賞：2026年 Gold Stevie® Award（ビジネスインテリジェンス・ソリューション部門）受賞：2026年 BIG Innovation Award（革新的製品部門）受賞：CUSTOMER Product of the Year Award公式サイト：verint.com/ja/genie-bot/（公式サイトに掲載されています）

Verint Genie Botは、「The CX Automation Company 」を掲げるベリントが開発したAIボットソリューションです。

顧客とのやり取りに関するデータを活用し、生成AIで数百万件の通話を分析してインサイトを抽出します。

数週間という短期間で、数百万ドル規模の測定可能なビジネス成果を実現している点が特徴です。

2026年には、ビジネスインテリジェンス・ソリューション部門における Gold Stevie® Award、革新的製品部門における BIG Innovation Award、そして CUSTOMER Product of the Year Award の3つの主要アワードを受賞します。

Gold Stevie® Award 受賞の評価ポイント

Gold Stevie® Award は、ビジネス分野における優れた功績を表彰する世界的権威のある賞で、世界中の170名を超える専門家による審査を経て受賞者が選出されます。

審査員はVerint Genie Botについて、高度なエージェント型生成AI機能と複数業界で実証された数百万ドル規模のビジネス成果が密接に連携している点を高く評価しています。

自然言語による検索と根拠を確認できる分析結果により、信頼性を確保しながら必要なインサイトを迅速に取得できます。

企業のインサイト取得速度を最大10倍高速化しており、ビジネスインテリジェンス・ソリューション分野をリードする存在として審査員から位置づけられています。

BIG Innovation Award と CUSTOMER Product of the Year Award

BIG Innovation Award は、実用的なイノベーションと具体的な成果を通じて業界変革を実現している製品を表彰するアワードです。

Verint Genie Botは2026年の革新的製品部門を受賞しており、Business Intelligence Groupの「Winners’ Circle」ポッドキャストでも取り上げられます。

CUSTOMER Product of the Year Award の受賞は、Verint Genie Botが迅速で的確かつパーソナライズされた顧客体験の実現に貢献していることを示す評価となっています。

コンタクトセンター・バックオフィス・デジタルチャネルの全体にわたって、顧客エンゲージメントの向上と業務効率化を支える機能が評価されます。

Verint Genie Botは、フォーチュン100企業のうち80社以上を含む顧客基盤にサービスを提供するベリントが開発したソリューションです。

AIによる通話分析から数週間で具体的な収益拡大につなげる実績が、2026年に国際的アワード3冠として結実しています。

ベリント「Verint Genie Bot」の紹介でした。

よくある質問

Q. Verint Genie Botはどの業界で成果が実証されていますか？

A. 複数業界での数百万ドル規模のビジネス成果が実証されており、フォーチュン100企業のうち80社以上を含む顧客基盤での活用実績があります。

Q. Gold Stevie® Award はどのように審査されますか？

A. 世界中の170名を超える専門家が審査員を務める国際的な賞で、ビジネス分野における優れた功績が評価基準となっています。

Q. Verint Genie Botの詳細情報はどこで確認できますか？

A. ベリントの公式サイト（verint.com/ja/genie-bot/）に製品情報が掲載されています。

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