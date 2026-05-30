デンマーク発、工具不要のパレット接合6月開始！ パレットデポ「mellow joint」

記事ポイント 再生パレット什器レンタルサービス「パレットデポ」がデンマークの循環型デザインスタジオ mellow designs ApS と業務提携工具不要でユーロパレット同士を接続できる専用接合金具「mellow joint」のレンタルが2026年6月1日より開始2026年8月末までの申し込みで、写真掲載協力を条件にレンタル料無料キャンペーンを実施 再生パレット什器レンタルサービス「パレットデポ」がデンマークの循環型デザインスタジオ mellow designs ApS と業務提携工具不要でユーロパレット同士を接続できる専用接合金具「mellow joint」のレンタルが2026年6月1日より開始2026年8月末までの申し込みで、写真掲載協力を条件にレンタル料無料キャンペーンを実施

廃パレットをイベント什器として循環利用してきた「パレットデポ」が、デンマークの循環型デザインスタジオとの業務提携により、新しい空間演出の仕組みを打ち出します。

工具不要で組み立てられる専用接合システムと北欧デザイン思想を組み合わせ、専門施工業者なしでも統一感のある空間を構築できるサービスが2026年6月1日より始まります。

パレットデポ「mellow joint」

アイテム名：mellow joint（メロージョイント）レンタル開始日：2026年6月1日料金：1アイテム3,000円（税別）〜対象：イベント・展示会・商業施設・公共空間・フェス等（屋外可）

エスコットが展開する再生パレット什器レンタルサービス「パレットデポ」は、デンマーク・キューゲを拠点とする循環型プロダクトデザインスタジオ「mellow designs ApS」と業務提携を締結し、ユーロパレット専用接合システム「mellow joint」のレンタルを2026年6月1日より開始します。

mellow joint はユーロパレット同士を工具なしで接続できる金属製クリップ式の接合金具で、パレットとセットでレンタルできます。

イベント・展示会業界では、短期間で大量の資材が消費・廃棄される課題が長年続いています。

パレットデポはこれまで、日本国内で物流用途を終えた木製パレットをイベント什器として循環利用する取り組みを進めてきています。

今回の提携により、mellow designs ApS が持つ北欧デザイン思想・専用接合システム・欧州での空間演出ノウハウが加わり、専門施工業者がいなくても短時間で空間を組み立てられる設計が実現します。

4種類の接続パターン

初期導入モデルとして4種類の接続パターンが用意されています。

あらかじめ組み合わせ方ごとに専用モジュールが設計されており、手順に沿ってクリップを取り付けるだけで形が決まる仕組みです。

「背もたれ付きベンチ」は、EPALスタンプ入りのユーロパレット3枚を積み重ねてソファ型に構成した什器です。

金属製の mellow joint クリップが側面に装着され、パレットを固定します。

「リクライニングベンチ」は背もたれ部分に傾斜をつけた配置で組み上げるタイプで、長時間の滞在にも対応した角度設計となっています。

「ブース」は、EPALユーロパレット複数枚を金属製コネクターで立体的に接合し、キューブ型の収納・展示台として組み立てた什器です。

イベントや商業空間でのディスプレイ台として機能します。

「バーテーブル」は、ユーロパレットの木製スラットを縦向きに組み合わせ、三角形の丸みある天板を載せたサイドテーブル型の什器です。

フェスや屋外イベントのスタンディングコーナーとして活用できます。

4種類のモジュールを組み合わせることで、会場の規模やテーマに合わせた空間レイアウトが構成できます。

活用シーン

欧州で実績を積んできた mellow designs ApS の循環型空間デザインのノウハウは、フェス・公共空間・商業施設など幅広い場面で導入されています。

日本国内では、パレットデポが保有するユーロパレットとこのノウハウを組み合わせた空間演出が展開されます。

物流用途を終えた木製パレットを組み直したベンチやデッキは、屋外の芝生広場にコミュニティスペースとして設置されています。

木材の素材感と北欧的なミニマルな構成が調和し、大人と子どもが自然と集まり滞在できる場所として機能します。

大型フェスやイベントでは、ステージ前広場にパレット製什器がラウンジ・休憩スペースとして展開されます。

多数の来場者が座れるモジュール構造は、広い会場でも景観全体に一体感をもたらします。

公共空間や商業施設では、ユーロパレットを組み合わせたソファとテーブルが屋外広場に配置され、人が滞在し会話できる居場所として機能します。

アップサイクル素材を活用した循環型の空間演出として導入が広がっています。

欧州のフェスティバル会場では、mellow designs ロゴ入りのハイテーブル型パレット什器を5名グループが囲むシーンが見られます。

Tuborg や Red Bull の販売ブースが並ぶ会場でも、パレット什器が景観に自然な統一感をもたらしています。

期間限定レンタル無料キャンペーン

2026年8月末までにパレットデポへ申し込んだ場合、mellow joint のレンタル料が無料になるキャンペーンが実施されます。

適用条件は、パレットデポ公式サイト内での事例紹介として使用写真の掲載に協力することです。

写真掲載の範囲・条件・掲載期間については申し込み時に別途案内されます。

mellow joint は1アイテム3,000円（税別）〜のレンタル料で、イベント・展示会・商業施設・公共空間・フェスなど屋外を含む幅広い場面に対応します。

工具不要のモジュール設計により、廃パレットを素材に北欧デザインの統一感ある空間を短時間で組み立てられる点が特徴です。

パレットデポ「mellow joint」の紹介でした。

よくある質問

Q. mellow joint の対象パレットはどのサイズですか？

A. mellow joint はユーロパレット専用の接合システムです。

初期導入モデルでは4種類の接続パターンが展開されており、それぞれ専用モジュールが用意されています。

Q. レンタル無料キャンペーンの写真掲載条件の詳細はどこで確認できますか？

A. 写真掲載の範囲・条件・掲載期間はパレットデポへの申し込み時に別途案内されます。

キャンペーン期間は2026年8月末までの申し込みが対象です。

Q. mellow designs ApS はどのような会社ですか？

A. mellow designs ApS は2022年設立のデンマーク・キューゲを拠点とする循環型プロダクトデザインスタジオです。

アップサイクル素材を活用した空間・プロダクト開発を手がけ、欧州のフェスや公共空間で循環型空間デザインの実績を持ちます。

代表者は Lukasz Marczuk です。

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