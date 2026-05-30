小学生の36%が裸眼視力1.0未満！ パリミキ「子どもの目の健康サポート」

記事ポイント 文部科学省の最新調査で小学生の36.07%が裸眼視力1.0未満と判明、10年前より約5ポイント上昇国家資格「眼鏡作製技能士」を業界最多の1,192名擁し、子ども一人ひとりに適した専門的な眼鏡作製体制を整備2026年6月よりHOYAのミヨスマートとNikon Essilorのエシロール® ステレスト®の取り扱いを順次開始 文部科学省の最新調査で小学生の36.07%が裸眼視力1.0未満と判明、10年前より約5ポイント上昇国家資格「眼鏡作製技能士」を業界最多の1,192名擁し、子ども一人ひとりに適した専門的な眼鏡作製体制を整備2026年6月よりHOYAのミヨスマートとNikon Essilorのエシロール® ステレスト®の取り扱いを順次開始

眼鏡専門店のパリミキが、成長期の子どもたちの視力を守るための取り組みを本格化しています。

親子向け近視セミナーの開催や経済的支援プロジェクトへの参加に加え、2026年6月から特殊な構造をもつ小児の近視用眼鏡レンズの取り扱いを新たに開始します。

国家資格保有者を業界最多の体制で配置し、独自の計測ツールと定期的なフォローで子どもの「見える安心」を継続的にサポートします。

パリミキ「子どもの目の健康サポート」

取り組み主体：株式会社パリミキHOYAのミヨスマート取り扱い開始：2026年6月1日Nikon Essilorのエシロール® ステレスト®取り扱い開始：2026年6月11日眼鏡作製技能士在籍数：1,192名（1級・2級合計、2025年11月時点・業界No.1）

文部科学省の令和7年度学校保健統計調査によると、小学生の36.07%が裸眼視力1.0未満で、10年前の30.97%から約5ポイント上昇しています。

国際的な研究では2050年に世界人口の半数が近視になると予測されており、世界保健機関（WHO）が関与した報告書では強度近視に関連する網膜疾患・緑内障・白内障による視覚障害リスクの上昇も指摘されています。

パリミキはこうした背景のもと、啓発活動・専門的な眼鏡作製体制の整備・特殊レンズの取り扱いという三本柱で子どもの目の健康サポートを強化しています。

東アジアを中心に近視人口は増加しており、子どもの視力低下は国内にとどまらない健康課題となっています。

パリミキは眼科医・レンズメーカーとの連携を軸に、成長段階に合わせた正確な眼鏡作製と継続的なサポート体制の整備に取り組んでいます。

親子向け近視セミナーと支援プロジェクト

パリミキ各店舗では、親子向け近視セミナーを開催しています。

近視のメカニズムや日常での目の使い方を学ぶワークショップと、子ども向けのオリジナルメガネケースづくり体験を組み合わせた内容で、目の健康について考える機会を提供しています。

また、経済的な理由でメガネを購入できない世帯の20歳以下の子どもたちにメガネを届けるプロジェクトにも取り組んでいます。

眼科医による視力検査と処方せんに基づいて作製されるため、医療的な安全性を確保した上で子どもたちの教育環境の改善と保護者の負担軽減を図っています。

眼鏡作製技能士による専門フィッティング

パリミキには、国家検定資格「眼鏡作製技能士」を持つスタッフが2025年11月時点で1,192名（1級・2級合計）在籍しており、日本メガネ協会登録数ベースで業界最多の体制を整えています。

眼科医の処方内容を忠実に反映しながら、確かな専門性と経験に基づいて子ども一人ひとりに適したフィッティングを実施しています。

アイポインターによる精密計測

パリミキが独自に開発した測定ツール「アイポインター」は、顔の立体的な形状や視線特性・アイポイント高さ・前傾角・角膜頂点間距離・そり角などを精密に計測し、目とメガネの位置関係を正確に把握します。

この計測データをもとに、成長段階に合わせてレンズが本来の光学性能を最大限に発揮できる位置へ調整しており、装用時のストレスが少ない見やすいメガネを実現しています。

定期的なアフターフォローと再調整

成長に伴う頭部形状の変化やフレームの歪みによってメガネのフィット感はずれが生じるため、パリミキでは眼科で推奨される半年ごとのフォローアップに加え、3カ月ごとのフィッティングチェックを実施しています。

定期的なメンテナンスを通じて、成長期の子どもの「見える安心」を継続的に維持するサポート体制を整えています。

小児の近視用特殊レンズの取り扱い開始

パリミキは2026年6月より、眼科医による適切な診断・処方のもとで使用される特殊な構造をもつ小児の近視用眼鏡レンズの取り扱いを開始します。

6月1日からHOYAのミヨスマート、6月11日からNikon Essilorのエシロール® ステレスト®を取り扱い、専門的なアフターフォローが求められるこれらのレンズの提供体制を整えています。

これらのレンズはいずれも特殊な光学設計をもち、子どもの近視進行に対応することを目的とした製品です。

眼鏡作製技能士によるフィッティングとアイポインターを用いた精密計測を組み合わせた体制のもとで提供されます。

子どもの視力低下が社会的課題となるなか、2026年6月1日からのHOYAのミヨスマート、6月11日からのNikon Essilorのエシロール® ステレスト®の取り扱い開始は、近視進行を意識した専門的な選択肢を保護者に提供する取り組みです。

業界最多の1,192名の眼鏡作製技能士と独自ツール「アイポインター」による精密計測、3カ月ごとのフィッティングチェックを組み合わせた体制で、成長期の子どもの目を継続的に支えます。

パリミキ「子どもの目の健康サポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 子どもにメガネを届けるプロジェクトの対象条件は何ですか？

A. 経済的な理由でメガネを購入できない世帯の20歳以下の子どもが対象です。

眼科医による視力検査および眼鏡等作成指示書（処方せん）に基づいてメガネが作製されます。

Q. アフターフォローの推奨頻度はどのくらいですか？

A. 眼科で推奨される半年ごとのフォローアップに加え、パリミキでは3カ月ごとのフィッティングチェックを実施しています。

成長に伴う頭部形状の変化やフレームの歪みへの対応も含まれます。

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