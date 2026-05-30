記事ポイント 1袋購入につき1円がNPO法人キャンサーネットジャパンのプロジェクト「レモネードスタンドジャパン」に寄付される1杯あたりビタミンC 500mg（レモン約25個分相当）・ビタミンE 2mg・クエン酸配合の粉末レモネード飲料400G（希望小売価格700円税抜）と220G（希望小売価格410円税抜）の2サイズ展開、応援アンバサダー「レモン＆シュガー」の限定パッケージデザイン 1袋購入につき1円がNPO法人キャンサーネットジャパンのプロジェクト「レモネードスタンドジャパン」に寄付される1杯あたりビタミンC 500mg（レモン約25個分相当）・ビタミンE 2mg・クエン酸配合の粉末レモネード飲料400G（希望小売価格700円税抜）と220G（希望小売価格410円税抜）の2サイズ展開、応援アンバサダー「レモン＆シュガー」の限定パッケージデザイン

meitoが、粉末飲料「レモネードC」を期間限定の「レモネードスタンド応援パッケージ」として販売しています。

昨年に引き続く第2弾で、1袋の購入が小児がんやAYA世代のがん患者支援につながる設計です。

応援アンバサダー「レモン＆シュガー」のレモンちゃんとシュガーくんが描かれた限定パッケージで登場します。

meito「レモネードC」





商品名：レモネードC レモネードスタンド応援パッケージ400G（約22杯分）：希望小売価格700円（税抜）220G（約12杯分）：希望小売価格410円（税抜）販売：順次切り替えお客様相談係：0120-855-337（平日9:00〜17:00）

1945年創立のmeitoが展開する「レモネードスタンド応援パッケージ」は、小児がんやAYA世代（思春期・若年成人）のがん患者支援を行うキャンサーネットジャパンのプロジェクト「レモネードスタンドジャパン」への寄付が組み込まれた商品です。

1袋の購入につき1円が同プロジェクトへ届けられます。

パッケージには応援アンバサダー「レモン＆シュガー」のキャラクター、レモンちゃんとシュガーくんが描かれています。

2サイズの展開で、400G（約22杯分・希望小売価格700円税抜）と220G（約12杯分・希望小売価格410円税抜）から選べます。

成分と容量





「レモネードC」は1杯あたりビタミンC 500mg（レモン約25個分相当）、ビタミンE 2mg、クエン酸を含む粉末飲料です。

心地よい酸味が特徴のさわやかな味わいで、220G（約12杯分）は手軽に試せるコンパクトサイズ、400G（約22杯分）はまとめ飲みや家族での使用に対応したサイズとなっています。

アレンジの広がり





炭酸水で割るとレモンスカッシュ、お酒と合わせるとレモンカクテルとして楽しめます。

プレーンヨーグルトへのトッピングにも使えるため、ドリンク以外の場面でも活用できます。

クエン酸配合のさわやかな酸味が、さまざまな素材と組み合わせやすい設計です。

寄付の仕組み





「レモネードスタンドジャパン」はキャンサーネットジャパンが運営するプロジェクトで、小児がんおよびAYA世代（思春期・若年成人）のがん患者への支援活動を行っています。

「レモネードスタンド応援パッケージ」の購入1袋につき1円が同プロジェクトへ寄付され、支援活動に充てられます。

ビタミンC 500mg・クエン酸を配合したさわやかな粉末レモネードを日常に取り入れながら、子どもたちや若年がん患者への支援に参加できます。

400G・220Gの2サイズで展開されており、使う量や頻度に合わせて選べます。

meito「レモネードC」の紹介でした。

よくある質問

Q. レモネードスタンドジャパンはどのような活動をしていますか？

A. 「レモネードスタンドジャパン」はキャンサーネットジャパンのプロジェクトです。

小児がんやAYA世代（思春期・若年成人）のがん患者への支援を行っており、レモネードスタンド応援パッケージの売上から集まった寄付金がその活動に役立てられます。

Q. 問い合わせはどこに連絡すればよいですか？

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1袋1円寄付、ビタミンC500mg配合の粉末飲料！ meito「レモネードC」 appeared first on Dtimes.