犬見知りな犬がよくする行動

1.飼い主の後ろに隠れて出てこなくなる

他の犬が近づいてきたとき、飼い主の後ろに隠れて出てこなくなることがあります。

どうしたらいいのか分からないのです。そして、飼い主に守ってもらいたいのです。飼い主のことを安心できる存在だと認識しているサインでもあります。

相手の犬がどのような行動をするかにもよりますが、愛犬が出てきてくれるまで、隠れたままでいても大丈夫です。

無理に交流させようとすると、さらに不安が高まってしまいますし、犬同士の交流により苦手意識を持たせてしまうことがあります。

2.視線をそらしたり顔をそむけたりする

他の犬と目を合わせることができず、視線をそらしたり顔をそむけたりすることがあります。

目が合うということは、犬にとって警戒や挑発を意味することがあるため、犬見知りな犬の場合では、初めから絶対に目を合わせないようにするのです。

相手の犬に敵意がないとしても、自分が目を合わせてしまうことで、相手に“挑発された”と勘違いされてしまっては困るからです。

目が合ってしまうことが怖いからなのか、目を閉じてしまう犬もいます。

3.身動きできずに固まってしまう

他の犬が挨拶としてニオイを嗅ぎにやってくることがありますが、犬見知りな犬は身動きできずに固まってしまうことがよくあります。

何をされるか分からない緊張感や恐怖心があり、どうすることもできない状態なのです。

身動きをしてしまっては、相手を挑発してしまい、攻撃されてしまうのでは…という気持ちもあるかと思います。

ジッとしていることで、状況を見極めようとしているのです。

愛犬を社交的な性格に育てるコツ

子犬の頃から無理のない範囲で様々な経験を積ませることで、社交的な性格に育てることができます。

子犬には社会化期と呼ばれる期間があります。このとき、他の犬と接する機会が多いことで、社交的な性格にも育ちますし、他の犬から受ける刺激にも強くなります。

しかし、犬同士にも相性がありますから、誰とでも仲良くしなければならないということよりも、相性の合わない犬がいても威嚇したり攻撃したりしない、ということができるだけでも十分だと思います。

犬見知りな愛犬のために飼い主がすべき配慮

犬見知りを克服させたいからといって、無理に他の犬と関わりを持たせようとすることは、絶対にしてはいけません。

犬見知りな犬にも必ず相性の合う犬がいます。1匹でもいいので、愛犬が一緒に楽しく遊ぶことができる犬を見つけてあげられるとよいのではないでしょうか。

犬見知りは克服することができない場合があります。それでも構いません。人間が大好きなのであれば、人間の友達を作ってあげることもできます。

まとめ

犬見知りな犬がよくする行動を3つ解説しました。

飼い主の後ろに隠れて出てこなくなる 視線をそらしたり顔をそむけたりする 身動きできずに固まってしまう

愛犬が他の犬を威嚇して吠えたり、ドッグランへ行くことを嫌がったり、他の犬と仲良くすることができないのは、犬見知りだからかもしれません。

日頃から愛犬の仕草や行動や表情をよく観察し、不安や緊張や恐怖のサインを見逃さないようにしましょう。

おともだち犬ができれば、きっと楽しいですし、毎日が豊かになります。ですが、無理に他の犬と交流させる必要はありません。犬見知りが克服できなくても大丈夫です。

愛犬のペースで「他の犬は怖くないんだ」ということを知るための経験を少しずつ積ませてあげられることが大切です。

生まれ持った性格的に社交的な犬もいれば、犬見知りな犬もいます。無理に仲良くさせようとすると愛犬がストレスを感じますし、飼い主への不信感にも繋がります。

愛犬の個性を理解し、尊重し、安心できる環境を与えてあげましょう。