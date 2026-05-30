「日本に合っている完璧なシステム」アイスランド指揮官が森保ジャパンの戦術に言及！「日本の弱点はどこか？」との質問に対しては…
５月31日に国立競技場で開催される国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表と戦うアイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督が前日会見に出席した。
会見の中でグンラウグソン監督は、日本の戦術についてこう言及する。
「３−４−３のシステムは時に退屈なシステムになり得る。しかし森保監督のチームの場合は非常に流動的で選手一人ひとりの強みを活かしたフォーメーションになっている。ある意味、日本に合っている完璧なシステムだと思う。スピードがあって、試合中にポジションが変化する。それこそがモダンなフットボールだ」
また「日本の弱点はどこか？」との質問を受けると、「私の頭の中を明かしてしまうことになるので弱点は話せないが、明日の試合を見てもらえれば、わかるかもしれない。ただ、（ジョゼップ・）グアルディオラ監督のチームにも弱点はあり、弱点の無いチームはない」と答えている。
果たしてアイスランドは日本相手にどのような戦いを見せるのか。試合は31日の19時25分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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会見の中でグンラウグソン監督は、日本の戦術についてこう言及する。
「３−４−３のシステムは時に退屈なシステムになり得る。しかし森保監督のチームの場合は非常に流動的で選手一人ひとりの強みを活かしたフォーメーションになっている。ある意味、日本に合っている完璧なシステムだと思う。スピードがあって、試合中にポジションが変化する。それこそがモダンなフットボールだ」
また「日本の弱点はどこか？」との質問を受けると、「私の頭の中を明かしてしまうことになるので弱点は話せないが、明日の試合を見てもらえれば、わかるかもしれない。ただ、（ジョゼップ・）グアルディオラ監督のチームにも弱点はあり、弱点の無いチームはない」と答えている。
果たしてアイスランドは日本相手にどのような戦いを見せるのか。試合は31日の19時25分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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